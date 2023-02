Tavara-aseman kevään keikkakalenteriin uusia tähtiartisteja – lavalle nousevat Meiju Suvas, Kemmuru ja Turisti

Tampereen uusi tapahtumatalo Tavara-asema on tehnyt kevään ohjelmistoonsa lisää artistikiinnityksiä. Tavara-asemalla konsertoivat huhtikuussa yhtenä maan vetovoimaisimmista esiintyjistä tunnettu Meiju Suvas ja suomalaista sielunmaisemaa peilaava helsinkiläinen hip hop -yhtye Kemmuru.

Lavalle nousee myös Turisti, jonka syksyllä julkaisema “Tippa-T”-kappale on kerännyt Spotifyssa yli 5 miljoonaa kuuntelua. Alkuillan tunnelmasta keikalla vastaa nouseva tamperelainen artistilupaus Jami Faltin.

– Hienoa saada Meijun kaltainen legenda, harvakseen keikkaileva Kemmuru ja todella kovassa nosteessa olevat Turisti ja Jami Faltin osaksi Tavara-aseman ensimmäistä kevättä, kertoo ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

Liput kevään uusille keikoille ilmestyvät Tikettiin keskiviikkona 1.2. kello 12.00.

Second hand -tapahtuman pöytäpaikat myyntiin ensi viikolla!

Tavara-asema tarjoaa kodin myös monenlaisille kulttuuri- ja yritystilaisuuksille. Esimakua tästä on luvassa 15. huhtikuuta, kun talo järjestää ensimmäisen oman second hand -tapahtumansa. Luvassa on käytettyjen aarteiden metsästämistä historiallisessa miljöössä. Tyylikästä tunnelmaa tilaisuuteen loihtii huippu-dj.

Tavara-aseman second hand -tapahtuman pöytäpaikkojen varaus alkaa viikon 6 lopulla. Silloin luvassa on myös lisää tietoa ohjelmasta ja siitä, mitä paikan päälle voi tuoda myytäväksi.

– Tavara-aseman avara sali taipuu erinomaisesti myös tämänkaltaisiin tapahtumiin. Tampere tunnetaan vahvasta second hand -kulttuuristaan, ja tahdomme omalta osaltamme tuoda uusia mahdollisuuksia hyväkuntoisten vaatteiden ja muiden vintage-aarteiden kierrättämiseen, Laurila kertoo.

Kesän festaritunnelmaan voi virittäytyä ennakkoklubilla

Maaliskuun lopulla tapahtumatalo kokoaa kaikki uuden ja omaperäisen musiikin ystävät Uusi Tampere -kaupunkifestivaalin ennakkoklubille. Illan tunnelmasta vastaavat paitsi Uusi Tampere -radio-ohjelman dj:t, myös yllätysartisti, josta on luvassa lisää tietoa lähiaikoina. Varsinaisen festivaalin musiikkikattausta 21.–22.7. tähdittävät muun muassa yunè pinku, Malla, Antti Autio ja Samuli Putro. Early bird -liput tapahtumaan ovat jo myynnissä.

Tavara-asemalla helmikuussa ja maaliskuussa järjestettävät K40-discot ovat herättäneet niin suurta mielenkiintoa, että tapahtumien ennakkoliput päätettiin tuoda myyntiin Tikettiin. Paikkansa aikuisten bileillassa voi siis varmistaa jo etukäteen. Tapahtuman ikäraja on viitteellinen, eli kaikki itsensä yli 40-vuotiaiksi tuntevat ovat tervetulleita mukaan!

Kevään tulevat keikat ja tapahtumat:

TO 2.2. DUNGEN (SWE), PEKKA LAINE & THE ENCHANTED + DJ Antti H

PE 3.2. AIKAKONE, MOVETRON + DJ Lida Moeini (Radio Helsinki)

LA 4.2. ARTTU WISKARI

LA 11.2. K40-DISCO! (DJ Sami)

PE 17.2. YONA

PE 24.2. OLAVI UUSIVIRTA (loppuunmyyty)

LA 4.3. PULSE – The Finnish Tribute to Pink Floyd: Dark Side Of The Moon 50 vuotta

PE 10.3. SEXMANE – SEXTAPE II -JULKAISUKIERTUE

LA 11.3. K40-DISCO!

LA 18.3. ISMO ALANKO

PE 24.3. UUSI TAMPERE -KLUBI

LA 25.3. VESTERINEN YHTYEINEEN (loppuunmyyty)

TO 6.4. MEIJU SUVAS + DJ Lida Moeini (Radio Helsinki)

LA 8.4. KEMMURU + support + DJ C-Flava

PE 14.4. SEMMARIT

LA 15.4. TAVARA-ASEMA SECOND HAND

LA 15.4. TURISTI + JAMI FALTIN

PE 21.4. GASELLIT, HASSAN MAIKAL

LA 22.4. MAUSTETYTÖT, ROSITA LUU -DUO

PE 28.4. ANSSI KELA

LA 13.5. EUROVIISUBILEET

Kuvat:

Tavara-aseman mediapankki

(Kuvat käytettävissä vain Tavara-asemaan ja Tullikamariin liittyvässä uutisoinnissa.)