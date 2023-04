Tavara-aseman pihapiiriin kolme pakohuonetta – ensimmäinen aukeaa jo kesäkuussa

Getaway Room Escape avaa uuden toimipisteen ja kolme pakohuonetta vanhaan Puutaloon, joka sijaitsee konsertti- ja tapahtumatalo Tavara-aseman naapurissa. Uudet pakohuoneet ovat Tampere-teemaisia, ja ne aukeavat portaittain vuoden 2023 aikana.

– Pakohuoneiden teemat ovat Getawaylle tuttuun tapaan saaneet innoituksensa tamperelaisista ilmiöistä, tapahtumista ja paikoista. Ensimmäinen pakohuoneista avaa ovensa yleisölle jo kesäkuussa. Siellä pelaajat pääsevät matkaamaan vuoteen 1882, jolloin Pohjoismaiden ensimmäinen sähkövalo syttyi Tampereen Finlaysonilla. Olemme suunnitelleet pakohuoneet niin, että uusia elämyksiä ja yllätyksiä on luvassa niin vasta-alkajille kuin kokeneille konkareillekin, kertoo Getaway Room Escapen operatiivinen johtaja Arlene Ojala.

Pakohuoneet täydentävät kulttuuri- ja ruokakeitaan tarjontaa

Vuonna 1902 valmistunut, arkkitehti Bruno Granholmin suunnittelema rautatieläisten vanha asuintalo soveltuu pakohuonepelien näyttämöksi erinomaisesti. Remontoidun rakennuksen punatiilinen kellari loihtii seikkailuelämyksiin arvoituksellista tunnelmaa. Saman talon katutasossa sijaitsee myös pääsiäisenä ovensa avannut PSTA-ravintola.

– PSTA ja pihan toisella puolella sijaitseva Tavara-asema avaavat upeita mahdollisuuksia yhteistyöhön. Asiakkaamme voivat järjestää samassa kohteessa unelmiensa päivän pakohuoneiden, herkullisen ruuan ja musiikkielämysten merkeissä – eikä aktiviteetista toiseen vaihdettaessa tarvitse ottaa montaakaan askelta, Ojala kuvailee.

– Uskomme, että niin ystäväporukat kuin yrityksetkin arvostavat mahdollisuutta toteuttaa koko päivän ohjelma vaivattomasti samassa pihapiirissä. On myös upeaa, että Puutalon kaltainen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on jälleen täynnä elämää ja tulee uusille sukupolville tutuksi. Olemmekin erittäin tyytyväisiä, että saamme uuden tapahtumatalon naapuriin pakohuonepelejä tarjoavan yrityksen, iloitsee Tavara-asemaa hallinnoivan Tampereen Kulttuurikamarin ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

Getaway Room Escape on perustettu Tampereella vuonna 2016, ja sillä on entuudestaan yhteensä 12 pakohuonetta Tampereella ja Hämeenlinnassa. Getaway on rakentanut useita pakopelejä myös muille yrityksille. Pakohuoneessa 2–6 pelaajan tiimillä on 60 minuuttia aikaa ratkoa erilaisia pulmia ja selvittää siten huoneen tarinaan liittyvä mysteeri.

Lisätietoja:

www.getaway.fi