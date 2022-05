Tavataan Lapin erämessuilla!

Metsästäjäliitto tavattavissa Erätaika-messuilla! 28.4.2022 11:01:55 EEST | Tiedote

Pitkän odotuksen jälkeen erämessuja järjestetään eri puolilla Suomea tänä kesänä. Metsästäjäliitto on mukana Erätaika-messuilla Kuopiossa 6.-8. toukokuuta. Osaston numero on G10-23. Osastolla on Metsästäjäliiton toiminnan esittelyä, mielenkiintoisia vieraita ja näytöksiä sekä Eräkontti Oy:n myyntipiste.