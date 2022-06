Täydellinen rantaromaani – Menestyskirjailija Taylor Jenkins Reidin Juhlat Malibussa on kuuma ja nostalginen kertomus kasaribileistä

Sinä iltana kesällä 1983 kaikki haluavat olla Rivan kuuluisan sisarusparven lähipiiriä. Surffilahjakkuus ja supermalli Nina, erottamaton veljeskaksikko Jay ja Hud – toinen mestaruustason surffaaja, toinen kuuluisa valokuvaaja – ja ikuinen pikkusisko Kit ovat laulajalegenda Mick Rivan lapsia. Pintakiillon alla piilee kuitenkin traaginen lapsuus, ja jokainen heistä kantaa myös omia salaisuuksiaan. Päihteiden ja rock ’n’ rollin täyttämässä illassa piilotetut tunteet ja perhesalaisuudet pulpahtavat pintaan. Keskiyöhön mennessä bileet ovat karanneet käsistä, ja aamun sarastaessa liekit nuolevat Nina Rivan hulppeaa huvilaa.

Los Angelesissa asuva Taylor Jenkins Reid on kirjoittanut seitsemän romaania. Fiktiivisen päähenkilönsä lailla ilmiömäiseksi menestystarinaksi nousseesta Daisy Jones and the Six -romaanista on tekeillä Reese Witherspoonin tuottama TV-sarja.

Taylor Jenkins Reid: Juhlat Malibussa

alkuteos Malibu Rising

suomentaneet Riina Vuokko ja Jaakko Kankaanpää

462 sivua

ilmestyy myös äänikirjana, lukija Outi Vuoriranta