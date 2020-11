Täydentävä kuuleminen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista alkaa

Ympäristöministeriö on asettanut 24.11. - 31.12.2020 väliseksi ajaksi nähtäville Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin (2016) ja siihen tehdyt täydennykset. Kuultavana olevan päivitysinventoinnin on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi.

Vuonna 2016 nähtävillä olleeseen ehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Inventointiin esitetään lisättäväksi kuusi uutta maisema-aluetta.

26:n alueen rajausta on tarkistettu.

Kaksi vuonna 2016 mukana ollutta aluetta esitetään poistettavaksi päivitysinventoinnista.

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella muutokset koskevat Vanhan Vaasan kulttuurimaisemaa ja Orisbergin kulttuurimaisemaa Isossakyrössä ja Seinäjoella, jotka on lisätty uusina alueina esitykseen. Aluerajauksia on laajennettu Lapuan Alajoen peltolakeudella Vierämön ympäristössä siten, että se kattaa koko lakeusalueen. Aluerajauksia koskevia supistuksia on tehty Merenkurkun saaristomaiseman, Björköbyn saariston kulttuurimaiseman sekä Laihianjoen kulttuurimaiseman osalta. Aluerajauksiin ja niiden perusteisiin voi tarkemmin tutustua sivustolla

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen ja kehittäminen osana maaseudun elinkeinotoimintaa. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat maankäytön suunnitteluun, vapaaehtoisuuteen sekä tukijärjestelmiin, joilla edistetään paikallista ja yhteisöperustaista maisemanhoitoa. Valtakunnallisen maisema-alueen status on yksi peruste rakennusperinnön hoitoon ja saariston ympäristönhoitoon kohdistuvia valtionavustuksia myönnettäessä ja luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita perustettaessa. Maisema-arvot voidaan ottaa huomioon myös maatalouden ympäristötuen tai Leader-toiminnan yhteydessä. Lisäksi maisema-alueiden hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi voi saada hankerahaa esimerkiksi ELY-keskuksilta.

Kerro mielipiteesi nyt esitettävistä muutoksista

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä nyt esitettävistä uusista maisema-alueista ja muista päivitysinventointiin esitettävistä muutoksista. Kuulemisen yhteydessä voi esittää mielipiteitä ja kannanottoja myös muiden maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä päivitysinventoinnista ylipäänsä.

Kuulemisen kohteena oleva aineisto pidetään nähtävillä 23.11.–23.12.2020 välisen ajan sivustolla:

jonka kautta asiaa koskevat kannanotot toivotaan lähetettävän. Kannanotot voi myös toimittaa suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi / Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto).

Aineistoihin voi tarvittaessa tutustua myös ELY-keskuksissa ja asianomaisissa kunnissa.