Tays Sydänsairaala lisäsi salikapasiteettia sydänpotilaiden määrän kasvaessa

Tays Sydänsairaalan nykyisen sairaalarakennuksen suunnittelussa ennakoitiin tuleva kehityssuunta eli katetripohjaisten toimenpidemäärien kasvu. Yhteen sydänleikkaussaliin tehtiin valmiiksi säteilysuojeluvaatimusten edellyttämä lyijyeristys, jolloin sali olisi tarvittaessa muutettavissa kardiologiseksi toimenpidesaliksi.

– Väestöennusteen perusteella kardiologisten toimenpiteiden määrän arvioidaan kasvavan yhden toimenpidesalin kapasiteetin verran jo vuoteen 2025 mennessä, kertoo kardiologian toimintojohtaja, ylilääkäri Erkki Ilveskoski Tays Sydänsairaalasta.

– Viime vuosina saliaikaa on hyödynnetty maksimaalisesti myös ilta-aikoina. Yksi toimenpidesali on varattu päivystyskäyttöön. Lisäksi yhtenä päivänä viikossa on vuokrattu Taysin Verisuonikeskuksen toimenpidesali tahdistintoimenpiteitä varten. Hoidamme Tampereella sekä Pirkanmaan että laajemmin Taysin erityisvastuualueen potilaita, myös muualta hakeutuvia valinnanvapauspotilaita.

Toimenpidesalin suunnittelussa henkilökunta on avainasemassa

Uuden toimenpidesalin suunnittelussa merkittävässä roolissa olivat potilastyötä tekevät Sydänsairaalan asiantuntijat kardiologian, sydänanestesian ja -tehohoidon sekä sydän- ja rintaelinkirurgian palveluista. Simulaation avulla arvioitiin mm. henkilökunnan ja potilaspaikkojen riittävyyttä.

– Alkuvaiheessa uudessa toimenpidesalissa tehdään ensisijaisesti rakenteellisten sydänsairauksien katetripohjaisia hoitoja ja sydämen oikean puolen katetrisaatioita. Lisäksi yhtenä päivänä viikossa kirurginen tiimi tekee tahdistinvaihtoja. Laitteiston puolesta valmiudet ovat myös muiden kardiologisten toimenpiteiden suorittamiseen, mikäli tarpeet muuttuvat tulevaisuudessa, toteaa sairaalajohtaja Markku Eskola.

– Uuden toimenpidesalin rakentaminen ja varustelu oli koronapandemian aiheuttamassa globaalissa komponenttipulassa haastavaa. Rakentaminen sujui kuitenkin aikataulujen mukaisesti.