Täysin naurettava pellehyppyshow jälleen Helsingin Uimastadionilla

19.7.2017 09:00 | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Legendaarinen ja kansainvälisesti tunnettu pellehyppyryhmä Jerobeam Salakyttä Team esiintyy Helsingin Uimastadionilla keskiviikkona 9. elokuuta kello 18.00 alkaen.

Luvassa on vetisen ilmavaa pellehyppyhassuttelua, kun klovnit viihdyttävät yleisöä monipuolisilla ja ajoittain jopa hurjilla tempuillaan. Ohjelmassa on yhteensä noin sata pellehyppyä, joissa on mukana rekvisiittana suksia, palloja, tulta, liekkejä, fillareita ja muuta taattua vesipellejen kohellusta.

”Kyllä, tämä on täysin naurettava show. Otamme koko Uimastadikan haltuun, pelleilemme antaumuksella sydäntemme pohjasta ja annamme esitykselle naurutakuun”, veistelee Jerobeam Salakyttä Teamin Werneri Vetelä.

Lippuja pellehyppyesitykseen voi ostaa ennakkoon Uimastadionin ja Kumpulan maauimaloiden kassoilta 26.7. alkaen. Liput maksavat 5 euroa/kpl (alle 3-vuotiaat maksutta). Ennakkolipuilla pääsee 9.8. katsomoon kello 17.30 alkaen.

Uimastadionilla on poikkeusaukioloajat keskiviikkona 9.8. Uimastadion avautuu normaalisti kello 6.30, mutta yleisöuinti päättyy altailla klo 17.30. Hyppyallas suljetaan kello 17.00.

Lisätietoja:

Markku Eklund, Jerobeam Salakyttä Team

puh. 0400 449 421, sähköposti skybreakers@kolumbus.fi

Teemu Haukilahti

Uimastadion, liikuntapaikkamestari

puh. 040 355 8622, sähköposti teemu.haukilahti@hel.fi