Täysin päästöttömästi lämpiävä rakennustyömaa ja kerrostalo Vantaalla

YIT rakentaa Vantaalle uutta asuinkerrostaloa, jonka rakennus- ja käyttöaikainen lämmitys hyödyntää uusinta teknologiaa ja toimintamalleja. Asunto-osakeyhtiö Vantaan Ihastuksen rakennusaikainen olosuhdehallinta tuotetaan päästöttömästi Geolo-kokonaisratkaisun avulla. Käyttöaikana lämmityksestä vastaa Voltan Lähienergia maalämpöratkaisullaan.



Rakennusaikana tavoitellut CO 2 päästösäästöt

Asunto Oy Vantaan Ihastuksessa ovat 165 000 CO 2 kg.

Rakennusaikainen lämmitys on merkittävimpiä yksittäisiä tekijöitä CO 2 päästöjen tuottajana sekä energian kuluttajana. Geolo mahdollistaa ensimmäistä kertaa maalämmön hyödyntämisen hallitusti ja päästöttömästi rakennusaikaiseen olosuhdehallintaan ympäri vuoden. Geolon avulla saavutettava rakennushankkeen lopputulos on siis vähäpäästöinen, energiatehokas. Laadullinen olosuhdehallinnan toteutus on kokonaan täysin uudella tasolla.



Rakennusaikana tavoitellut CO 2 päästösäästöt Asunto Oy Vantaan Ihastuksessa ovat 165 000 CO 2 kg. Kiinteistön elinkaaren aikaisissa CO 2 -päästösäästöissä tämä tarkoittaa polttoöljyyn verrattuna noin 4,8 prosentin pudotusta. Tällä päästösäästömäärällä ajaisi keskipäästöisellä autolla 1,12 miljoonaa kilometriä, joka vastaa noin 28 kierrosta maapallon ympäri. Geolon käyttö kohteessa mahdollistaa lisäksi noin 70 prosentin säästön ostoenergian määrässä.





Vahva jaettu näkemys yhdistää hankkeen osapuolia

Noin 4000 neliömetrin kiinteistössä on 81 asuntoa, kahdeksassa kerroksessa. Yhteistyö rakennushankkeen eri osapuolten välillä on ollut vahvaa alusta asti. Vastuullisuusarvot ja positiivisten vaikutusten aikaansaanti pitkällä aikavälillä olivat keskeisiä tekijöitä hankkeelle jo suunnitteluvaiheessa. Kiinteistövarainhoitoyhtiö Sirius Capital Partnersin sidosryhmään kuuluvan yhtiön omistama asuinkiinteistö on tarkoitus rakentaa alusta loppuun kestävästi ja ympäristöystävällisesti rakennusurakoitsijana toimivan YIT:n toimesta. Rakentaminen alkoi elokuussa 2022 ja rakennuksen on tarkoitus valmistua tammikuussa 2024.

”Vantaan Ihastus on hieno esimerkki YIT:n vähäpäästöisestä rakentamisesta ja yrityksemme konkreettisista askeleista kohti hiilineutraalisuutta. Vahva yhteinen näkemys ja yhteistyö kohteessa Siriuksen, Voltanin ja Geolon kanssa on ollut tässä keskeisessä roolissa”, sanoo Marko Oinas, YIT:n Strategiajohtaja ja Asumisen kehitysjohtaja.

Myös käytönaikainen toiminta on suunniteltu huolellisesti. Voltan Lähienergia tulee toimimaan valmiin rakennuksen energiantuottajana. Voltan keskittyy erityisesti paikallisesti tuotettuun ja maalämpöön perustuvaan energiaan.

Käyttöaikaiset vuotuiset CO 2 -päästösäästöt kaukolämpöön verrattuna ovat noin 51 800 CO 2 kg. Täten taloyhtiön elinkaaren ensimmäisen 10 vuoden päästösäästöt ovat yhteensä jopa 683 000 CO 2 kg, joka vastaa henkilöautolla yli 4 500 000 km ajokilometriä.

”Ympäristöystävällinen rakentaminen ja kiinteistön vastuullinen käytönaikainen energiankäyttö ovat Siriukselle keskeisiä arvoja – Vantaan Ihastus on hieno esimerkki siitä, miten yhteistyössä rakennusurakoitsijan ja laadukkaiden palveluntarjoajien kanssa voidaan mahdollistaa vähäpäästöinen asuinrakentaminen”, Sirius Capital Partnersin johtaja Stefan Wiklund toteaa.

Voltanin ja Siriuksen näkökulmasta on myös erittäin tärkeää, että maalämpökentän kunnosta pidetään hyvää huolta Geolon avulla rakennusaikaisen käytön aikana, joten maalämpökenttä on varmennetusti hyvässä kunnossa elinkaaren aikaista käyttöä varten. Tämän mahdollistaa Geolon palkittu ja patentoitu tekninen ratkaisu, jolla energiaa tuotetaan tehokkaasti ja maalämpökenttää ladataan rakennusaikaisella hukkalämmöllä. Geolon rakennusaikaisen käytön ansiosta kiinteistöön asennettava lopullinen lämmönjakotekniikka pysyy uutena ja käyttämättömänä, jolloin kaikki on näiltä osin energiantuottajan sekä kiinteistön omistajan näkökulmasta kunnossa kiinteistön käyttöönoton yhteydessä.

”Yhteistyömallimme Geolon kanssa on saumaton ja siitä hyötyvät kaikki hankkeen osapuolet sekä ympäristö. Voltanilla on ilo mahdollistaa päästötön lämmitys myös rakennusaikana kohteissamme”, sanoo Miikka Lemmetty, Voltan Lähienergian toimitusjohtaja.





Laadukasta ja turvallista asumista

Taloudellinen ja ympäristöystävällinen rakentaminen ja kiinteistön ylläpito luovat myös laadukkaat olosuhteet kiinteistön asukkaille. Geolon käyttö ja olosuhteiden kokonaisvaltainen hallinta rakennusaikana mahdollistavat erittäin laadukkaan rakentamisen, jolloin asukkaat pääsevät nauttimaan turvallisista ja terveellisistä asuinoloista pitkään, rakennuksen koko elinkaaren ajan.

”Rakennusteollisuus on yksi eniten päästöjä aiheuttavista toimialoista. Rakennuksien osuus koko maailman hiilidioksidipäästöistä on yli kolmasosa. On hienoa nähdä, että vastuulliset ratkaisut kiinnostavat yhä laajemmin alan toimijakunnassa. Innovaatio tukee rakennusteollisuutta sekä kiinteistön omistajia heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa”, kertoo Janne Vanhanen, Raksystems Climate Solutionsin toimitusjohtaja ja Geolo-ratkaisun luoja.