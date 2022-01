Täysin uudistettu Original Sokos Hotel Ilves avautuu 16.3.2022

Hotelli Ilves avattiin kansallismaisemaan Tammerkosken rannalle vuonna 1986. Se oli avautuessaan Suomen korkein hotelli ja siitä tuli nopeasti yksi maamme suosituimmista hotelleista. Ilveksessä viihtyivät niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin vieraat, ja sen ravintoloista muodostui Tampereen ilta- ja yöelämän legendaarinen keskus.

Nyt Ilveksen hanke on edennyt viimeistelyvaiheeseen. Sisätiloissa on käynnissä jo sisustaminen ja kalustaminen, ja pihakannen uudistaminen on hyvässä vauhdissa. Hotellihuoneissa uusittiin pintamateriaalit, kylpyhuoneiden pinnat ja kalusteet, ikkunat ja parvekeovet sekä lämmitys ja jäähdytys. Myös vesi- ja viemäriverkosto uudistettiin. Lisäksi sähköjärjestelmiä, valaistusta ja automatiikkaa on päivitetty tähän päivään.

Uudistuksen kokivat niin ikään ravintolat, Ballroom ja hotellin ylimmässä kerroksessa sijaitseva maisemakabinetti. Yksi näkyvistä muutoksista on uusi kattoterassi, joka on rakennettu Amarillo-ravintolan ja Ukko Nooa -pubin kattotasanteelle. Terassille pääsee sekä sisä- että ulkokautta.

Ilveksen uusi hotellinjohtaja Marco Sylvelin on aloittanut vuoden alussa hotellin puikoissa. Sylvelinillä on pitkä kokemus hotellialan johtotehtävistä, viimeksi Rantasipi Aulangolla ja Nokian Edenissä.

– Hotelli on uudistettu vanhaa kunnioittaen. Esimerkiksi aulassa hissien edustalla olevat kuvioidut messinkipilarit oli ajansaatossa peitetty mutta nyt ne ovat taas alkuperäisessä loistossaan. Myös aulatilan messinkinen katto uudistettiin modernilla tavalla. Ja Ilveksen ylpeys, upea Ballroom on palautettu alkuperäiseen kokoonsa, hotellinjohtaja Sylvelin kertoo.

Keskeinen sijainti, monipuoliset kokoustilat, katolla sijaitseva maisemakabinetti saunoineen ja huoneista avautuvat mahtavat näköalat tekevät Ilveksestä kestosuosikin niin paikallisille kuin kauempaa tuleville vieraille.

– Innostuneena odotan lähestyvää avausta, kun pääsemme tuomaan Ilveksen takaisin paikalleen yhdeksi Suomen suosituimmista hotelleista. Panostamme entistä enemmän laadukkaaseen, helposti lähestyttävään ja rentoon tamperelaiseen palveluun ja vieraanvaraisuuteen. Koen olevani etuoikeutettu päästessäni legendaarisen Ilveksen hienoon tiimiin mukaan, Marco Sylvelin hehkuttaa.

Original Sokos Hotel Ilves

336 huonetta

5 ravintolaa

11 kokoustilaa

Maisemakabinetti + sauna hotellin 19. kerroksessa

400 m2 Ballroom

Rakennusvuosi: 1986

Arkkitehti: Maunu Kitunen

Hotellioperaattori: Sokotel Oy

Kiinteistön omistaja: Keva



Uudistushanke 2021

Pääsuunnittelija: Aihio Arkkitehdit (nykyisin ARCO Architecture Company).

Rakennuttajakonsultti: A-Insinöörit

LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu: AX-Suunnittelu, josta tuli marraskuussa 2021 osa A-Insinöörejä.

Huoneiden sisustussuunnittelu: Vallila Interior

Ravintolat: Visionary Design Partners Helsinki

Vastaanotto ja Lynx Bar & Cafe: Rune & Berg Design.

