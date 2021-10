Täysinpalvellut – Matti Klingen muistelmasarjan viimeinen osa on ilmestynyt

Tutkijan, kirjailijan ja opettajan työ vailla viranhoidon hallinnollisia velvoitteita tuottaa merkittäviä tuloksia: laajoja monografioita, painavia tutkimuksia, vaativia toimitustöitä, poleemisia esseitä ja kolumneja.

Elämään tulee uusi dimensio lastenlasten myötä. Kulttuurin ja historian inspiroimaan matkailuun ja maalaustaiteen harrastukseen on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia.

***

Muistelmien aiemmat osat:

Kadonnutta aikaa löytämässä, 1936–1960

Upsalasta Pariisiin, 1960–1972

Anarkisti kravatti kaulassa, 1972–1982

Yliopistoa ja Itämerta, 1982–1990

Euroopan murros, Proust ja Kross, 1990–2001

***

Joka vuosi on ilmestynyt myös Matti Klingen päiväkirja, tämän syksyn päiväkirjateoksen nimi on Terätön veitsi ilman kahvaa – Päiväkirjastani 2020–2021. Se on ainutlaatuisen sarjan 23. osa.