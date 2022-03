Täyskuitu aloittaa valokuituverkkojen rakentamisen ympäri Suomea

Täyskuitu aloittaa valokuituverkon rakentamisen Lappeenrannassa ja Kotkassa ensi keväänä. 12.11.2021 09:56:58 EET | Tiedote

Täyskuitu alkaa tulevana vuonna rakentaa valokuituverkkoa Lappeenrantaan ja Kotkaan. Yhtiö on kartoittanut alueiden kiinnostusta valokuituliittymiin kuukauden ajan, ja kysyntä on niin suurta, että valokuituverkon rakentaminen on tarkoitus aloittaa molemmilla alueilla heti keväällä.