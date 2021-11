Täyskuitu aloittaa valokuituverkon rakentamisen Lappeenrannassa ja Kotkassa ensi keväänä.

Täyskuitu alkaa tulevana vuonna rakentaa valokuituverkkoa Lappeenrantaan ja Kotkaan. Yhtiö on kartoittanut alueiden kiinnostusta valokuituliittymiin kuukauden ajan, ja kysyntä on niin suurta, että valokuituverkon rakentaminen on tarkoitus aloittaa molemmilla alueilla heti keväällä.

Lappeenrannan suunnitellut rakentamisalueet vuosille 2022-2023

”On aivan ennenkuulumatonta, että tällaisiin tilaajamääriin päästään vajaassa kuukaudessa. Nyt työn alla on rakentamissuunnitelmien teko ja joulukuussa vahvistamme ensimmäiset rakentamisalueet ensi vuodelle”, Täyskuidun toimitusjohtaja Tommi Linna myhäilee. ”Tarkoituksemme on rakentaa ensi vuonna mahdollisimman kattavasti ja teemme rakentamispäätöksiä myös muista uusista alueista sitä mukaa, kun tilauksia tulee. Nyt siis kannattaa aktivoitua ja puhuttaa ystävät ja naapurit mukaan, jotta varmistat oman alueesi rakentamisen.” Valokuituliittymän voi ennakkotilata kotiinsa alueilla 0 €:lla vielä 30.11.2021 asti. Tämän jälkeen liittymishinta on 100 €, joka on voimassa niin kauan kuin hanke on alueella käynnissä ja kiinteistön kotikatu rakentamatta. ”Lappeenrannan ja Kotkan kovan kysynnän ja hurjien tilausmäärien ansiosta meillä ei ole mitään syytä nostaa liittymähintaa hankkeen loppuajaksi.Tarjoamme edullisen liittymismaksun ja palveluhinnat koko hankeajalle, jotta mahdollisimman moni talous voi liittyä mukaan ja varmistaa parhaat tietoliikenneyhteydet kotiinsa nyt ja tulevaisuudessa. Silloin kaikki voittavat. Parin tonnin liittymismaksuista on paljon huonoja kokemuksia. Hirveän moni hanke on silloin jäänyt toteutumatta”, Linna perustelee Täyskuidun huippuedullista hinnoittelua. ”Päätimme jatkaa tätä nollan euron liittymismaksukampanjaa kuun loppuun, jotta asiaa mahdollisesti empineetkin uskaltavat lähteä mukaan ja saavat yhteydet jo ensi kesänä koteihinsa.” Ensimmäiset rakentamispäätökset, aluerajat ja alustavat rakentamisaikataulut vahvistetaan joulukuussa 2021. Valokuituverkon rakentaminen aloitetaan eniten ennakkotilauksia tehneiltä alueilta ja saatavuuksia laajennetaan alkuvuoden ja kevään aikana kysynnän mukaan. Ensi vuoden rakentamisalueisiin on vielä mahdollista vaikuttaa tilaamalla oma liittymä osoitteesta tayskuitu.fi Karttoihin on merkitty alustavat, tilauksien mukaan tehdyt aluerajaukset. Lopulliset suunnitelmat ja aluerajaukset tehdään joulukuussa 2021. Vihreällä aluella sijaitsevat kiinteistöt on suunniteltu rakennettavaksi ensi vuonna, aloittaen tummanvihreistä alueista. Keltaisella alueella sijaitsevat kiinteistöt rakennetaan todennäköisesti vuonna 2023.

Avainsanat KotkaLappeenrantaTäyskuituvalokuitu

Kuvat Lappeenrannan suunnitellut rakentamisalueet vuosille 2022-2023 Lataa Joutsenon suunnitellut rakentamisalueet vuosille 2022-2023 Lataa Kotkan suunnitellut rakentamisalueet vuosille 2022-2023 Lataa