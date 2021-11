Täyskuitu rakentaa ilmaisia valokuituyhteyksiä myös Jyväskylään

Täyskuitu on avannut valokuituliittymien myynnin nyt myös Jyväskylään. Yhtiön kohdealueena on koko Jyväskylän alue. Valokuituverkon rakentamispäätös tehdään, kun alueella saadaan riittävä tilaajapeitto. Verkon rakentaminen aloitetaan ensi keväänä ja se rakentuu valmiiksi vaiheittain parin vuoden aikana.

”Valokuituverkkojen rakentuminen Suomessa on usein kaatunut hintaan. Asiakkaat eivät ole olleet valmiita maksamaan pariatuhatta euroa uudesta nettiyhteydestä. Täyskuitu on mullistanut liittymähinnoittelun tarjoamalla liittymän jopa ilmaiseksi. Kokemukset ensimmäisiltä kohdealueilta Lappeenrannasta ja Kotkasta ovat olleet äärimmäisen rohkaisevia ja siksi suuntaamme nyt myös Jyväskylään”, Täyskuidun operatiivinen johtaja Klaus Varis kertoo.

Täyskuitu lanseerasi ilmaiset valokuituliittymät Lappeenrannassa ja Kotkassa vasta kolme viikkoa sitten. Kysyntä on ylittänyt kaikki odotukset ja ensimmäisten alueiden osalta ollaan jo tekemässä rakentamispäätökset.

Valokuituverkkojen rakentaminen Suomessa on kansainvälisesti verrattuna vähäistä. Vain joka kolmas kotitalous käyttää yhteyttä, joka tulee valokuidun kautta. Ruotsissa valokuituverkkoa voi käyttää lähes kaikki asukkaat. Ero naapurimaiden välillä on siis valtava.

”Käyttäjät eivät välttämättä ole osanneet nähdä nykyhetkeä pidemmälle eli tulevaisuuteen. Valokuitu on käytännössä ainoa tiedonsiirtokanava, jolla kodeissa voidaan olla varmoja siitä, että netti toimii juuri niin kuin pitääkin. Tämän päivän satamegainen yhteys on reilun vuosikymmenen päästä jo satagigainen. Näihin nopeuksiin ei langattomilla ratkaisuilla enää päästä”, Varis kuvaa tärkeintä syytä hankkia aito valokuituyhteys.

”Harva ymmärtää, että jatkossa tiedonsiirto tapahtuu joko valokuituverkossa tai langattomasti. Kaikilla on kokemusta mobiiliverkkojen epävarmuudesta. Nopeudet ovat etenkin iltaisin kaukana luvatusta ja se heijastuu yhteyden toimivuuteen. Valokuidussa tätä ongelmaa ei ole. Valokuitu on tiedonsiirtokanavana täysin ylivertainen ja siksi muut, jo vanhentuneet teknologiat, poistuvat lähivuosina. Monin paikoin vanhat puhelinkaapelit onkin jo kerätty pois.”

Asiakkaan kannalta valokuituverkon ulottuminen kotiin asti on siis äärimmäisen tärkeä asia tulevaisuuden kannalta. Kyseessä on liittymä, joka nostaa merkittävästi kiinteistön arvoa. Valokuituverkon kautta saatavan tietoliikenneyhteyden kaista riittää ainakin seuraavaksi sadaksi vuodeksi. Yhteys on siis erittäin pitkäaikainen investointi, joka on kodeissa yhtä tärkeä kuin vesi- tai sähköliittymä.

Täyskuidun takana olevan Adola Oy:n omistajina ovat suomalainen teleoperaattori Cinia ja Hollannissa pääpaikkaansa pitävä kansainvälinen infrastruktuurisijoittaja DIF Capital Partners. Verkon rakentaminen on kannattavaa pitkässä juoksussa, kun riittävän moni alueella tilaa yhteyden.

”Aiemmin verkkoja on rakennettu kalliilla harvoille. Me mullistamme ajattelun tuomalla yhteyden ilmaiseksi suurelle määrälle ihmisiä. Ainoa ehto on se, että riittävän moni, arviolta reilu kolmannes, alueella asuvista lähtee mukaan hankkeeseen. Tämä on vuosikymmenten – tai jopa vuosisadan investointi”, Varis tähdentää.

Cinia tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä. Noin 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkkomme C-Lion1-merikaapeleineen mahdollistaa nopeimmat tietoliikenneratkaisut Keski-Eurooppaan sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. www.cinia.fi

DIF Capital Partners on itsenäinen infrasijoittaja, joka hallinnoi yhdeksän miljardin euron sijoituspääomaa seitsemän rahaston ja useiden yhteisrahoitusinstrumenttien kautta. DIF sijoittaa olemassa oleviin ja perustettaviin infrastruktuurikohteisiin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa kahden investointistrategian kautta: DIF Core Infrastructure Fund I kohdistaa sijoituksia pienistä keskisuuriin infrahankkeisiin tele-, energia- ja kuljetusalalla, joista odotetaan vakaata ja ennakoitavaa tulovirtaa. DIF Infrastructure V kohdistaa sijoituksia esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin sekä uusiutuvan energian hankkeisiin pitkällä tähtäimellä odottaen vakaata ja ennakoitavaa tulovirtaa. DIF työllistää yli 135 asiantuntijaa yhdeksässä toimistossa ympäri maailman: Schiphol (Hollanti), Frankfurt, London, Luxembourg, Madrid, Paris, Santiago, Sydney and Toronto. www.dif.eu