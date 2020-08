TCS ja IBM syventävät yhteistyötään

TCS:n uuteen IBM Enterprise Cloud Architecture -yksikköön osaajia molemmista yrityksistä.



SUOMI, Helsinki – 31.8.2020: Kansainvälinen IT-palveluita, konsultointia ja digitaalisia liiketoimintaratkaisuita tarjoava Tata Consultancy Services (TCS) ja IBM syventävät globaalia yhteistyötään. Osana sopimusta TCS perustaa IBM Enterprise Cloud Architecture -yksikön, jossa työskentelee teknisiä osaajia molemmista yrityksistä. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ratkaisuja, joiden avulla asiakkaiden on sujuvampaa siirtää työkuormia eri sovellusten, tietovarastojen ja analytiikka-alustojen välillä. Ratkaisuiden kehittämisessä hyödynnetään IBM Cloud Pak -ratkaisuja, jotka ovat Red Hat OpenShift -alustalla toimivia ohjelmistoratkaisuja.



”TCS on toiminut kumppanina kansainvälisten yritysten kasvu- ja muutosprosesseissa. Tehtävämme näissä prosesseissa on nopeuttaa asiakkaiden järjestelmien nykyaikaistamista ja pilvipalveluihin siirtymistä Machine First -metodin avulla. IBM Cloud Pak -ratkaisua hyödyntävä pilviympäristö luo vankan, tulevaisuuteen kurkottavan ja kyberturvallisen liiketoimintamallin”, kertoo TCS:n Suomen maajohtaja Anil Joshi.



”Olen iloinen siitä, että yhteistyömme Tata Consultancy Servicesin kanssa syvenee entisestään. TCS:n uusi IBM Enterprise Cloud Architecture -yksikkö on osoitus TCS:n sitoutumisesta pilviliiketoiminnan edistämiseen. Tämä myös mahdollistaa monimuotoisten liiketoiminnan haasteiden ratkomisen keskenään hyvin erilaisilla toimialoilla, esimerkkeinä pankki- ja vakuutus, tietoliikenne, teollisuus, vähittäiskauppa ja terveydenhuolto”, sanoo IBM Suomen toimitusjohtaja Mervi Airaksinen.



Tutustu IBM:n pilviratkaisuihin osoitteessa: www.ibm.com/cloud





Tata Consultancy Services Ltd (TCS):

TCS on osa Tata-konsernia, joka on Intian suurin teollinen monialayritys. TCS työllistää yli 448 000 huippupätevää konsulttia 46 maassa ja sen liikevaihto oli 31.3.2020 päättyneellä tilikaudella 22 miljardia Yhdysvaltain dollaria. TCS on listattu BSE- ja National Stock Exchange -pörsseissä Intiassa. TCS:n proaktiivinen asennoituminen ilmastonmuutokseen ja palkittu työ yhteisöjen hyväksi eri puolilla maailmaa on tuonut yhtiölle aseman merkittävissä kestävän kehityksen mittareissa, kuten Dow Jones Sustainability Index (DJSI), MSCI Global Sustainability Index ja FTSE4Good Emerging Index. Lisätietoja osoitteesta www.tcs.com.



TCS Pohjoismaissa

TCS on toiminut Pohjoismaissa vuodesta 1991. Yrityksen suomalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia asiakkaita palvelee kaikkiaan noin 15 000 asiantuntijaa. Viimeksi kuluneiden 11 vuoden aikana TCS:n asiakkaat ovat joka vuosi valinneet yrityksen parhaaksi IT-konsultointipalvelujen toimittajaksi Pohjoismaissa. TCS on ollut myös "Top Employer in Europe" -työnantajavertailussa ykkösenä kahtena peräkkäisenä vuonna.