TE-palvelut siirtyvät kuntiin vuoden 2025 alusta

Uudistuksessa kunnille siirretään pääosa nykyisin TE-toimistojen vastuulla olevista henkilöasiakas- sekä työnantaja- ja yrityspalveluista. TE-palveluiden siirtyessä kuntiin myös TE-toimistojen henkilöstö siirtyy kuntien palvelukseen liikkeenluovutuksella. TE-toimistossa odotetaan mielenkiinnolla valmistelun aloittamista yhteistyössä kuntien kanssa. Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Katri Lehto toteaa, että tulossa on suuri muutos, jonka mahdollisuudet saadaan käyttöön yhteiskehittämällä. Työllisyyden hoidon yhteistyöllä on Etelä-Pohjanmaalla pitkät perinteet paitsi kuntien, myös monen muun toimijan kanssa, Lehto jatkaa.

Työllisyysalueen työvoimapohjan oltava vähintään 20 000 henkilöä

Palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville yhteistoiminta-alueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Kuntien tulee laatia yhteistoimintasopimukset kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä. Näiden sopimusten pohjalta muodostuvat työllisyysalueet, joiden toiminta käynnistyy vuoden 2025 alussa. Etelä-Pohjanmaan kunnista ainoastaan Seinäjoella on palvelujen järjestämisen kriteerit täyttävä työvoimapohja. Tulevien työllisyysalueiden ja yhteistyökuvioiden kartoitus on parhaillaan käynnissä.

Kauhavan kaupungin kehitysjohtaja Juha-Martti Kuoppalan mielestä on tärkeää muodostaa alueellinen ja vaikuttava työllisyyden hoidon kokonaisuus, jossa on huomioitu maantieteelliset etäisyydet sekä luonnolliset työssäkäyntialueet ja asiointisuunnat. Kuoppala pitää merkittävänä sitä, että uudistuksella voidaan taata palvelujen tuottaminen lähipalveluna sekä henkilö- että yritysasiakkaille. Seinäjoen kaupungin elinvoimajohtaja Erkki Välimäki toteaa, että työvoimapula on ongelma, joka koskettaa koko maakuntaa ja huomauttaa, että uudistus on kunnille tärkeä yhteistyöponnistus riippumatta siitä, kuinka monta työllisyysaluetta Etelä-Pohjanmaalle lopulta muodostuu. Välimäen mukaan on järkevää, että joitain palveluita tullaan jatkossa järjestämään myös yhteistyössä maakunnallisesti.

Työvoimapalveluiden järjestäminen muodostaa kunnille uuden valtionosuustehtävän. Valtionosuus on kunnille yleiskatteista tuloa, jonka käytöstä kunnat päättävät itse ottaen huomioon lainsäädännön vaatimukset palveluiden järjestämisestä. Välimäki pitää tärkeänä sitä, että kunnille myönnettävää valtionosuusrahoitusta käytetään jatkossakin nimenomaan työllisyyden hoitoon ja työllisyyden edistämiseen.

Puolet Etelä-Pohjanmaan kunnista mukana työllisyyden kuntakokeiluissa

Etelä-Pohjanmaalla on maaliskuusta 2021 alkaen toiminut kaksi työllisyyden kuntakokeilua, Seinäjoen ja Ilmajoen työllisyyden kuntakokeilu sekä Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu, jossa mukana ovat Kauhajoki, Kurikka, Teuva, Isojoki, Karijoki, Alavus ja Soini. Alun perin 30.6.2023 päättyväksi tarkoitetuille kuntakokeiluille on säädetty jatko siihen saakka, kunnes palvelut siirtyvät pysyvästi kunnille. Katri Lehto pitää tärkeänä toiminnan sujuvasta siirtymästä huolehtimista sekä asiakasnäkökulma että palvelukyky huomioiden. TE-palvelu-uudistus ei ole suoraan verrattavissa siihen, miten työllisyyden kuntakokeiluja toteutetaan tällä hetkellä. Kuntakokeiluista saatuja oppeja tullaan kuitenkin hyödyntämään TE-palvelu-uudistuksessa. Erkki Välimäki toteaakin, että työllisyyden kuntakokeilun aikana luodut toimintamallit ja rakennetut verkostot hyödyttävät myös uudistuksen valmistelussa.