Team Rynkebyn Spin of Hope tapahtuma ensi kertaa Suomessa 25.3.2023

Team Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue pyöräilee vuosittain Pariisin tukeakseen vakavasti sairaita lapsia ja heidän perheitään. Hanke on lähtenyt liikkeelle Tanskasta ja ensimmäinen joukkue Suomesta osallistui tapahtumaan kaudella 2011-2012.

Suomen lisäksi Team Rynkeby -säätiö on kerännyt rahaa vakavasti sairaiden lasten hyväksi myös Ruotsin, Tanskan, Norjan, Färsaarten, Islannin, Saksan ja Sveitsin joukkueiden sekä yhden yhteiseurooppalaisen joukkueen voimin. Kaikkiaan Team Rynkeby -säätiö keräsi viime vuonna 10,4 miljoonan euron suuruisen lahjoituspotin.

Spin of Hope on Pohjoismaiden suurin spinningtapahtuma, jossa osallistujat yhdessä polkevat taistellakseen lasten syövän voittamiseksi. Joka vuosi tuhannet ihmiset osallistuvat hyväntekeväisyystapahtumaan Ruotsissa ja keräävät varoja Barncancerfondenin – Lasten syöpäsäätiön tärkeään työhön. Spin of Hope tapahtuman avulla on kerätty Ruotsissa 45 miljoonaa kruunua vuodesta 2009 lähtien. Osallistujia on ollut yhteensä yli 160.000. Tänä vuonna tavoitteena on tehdä hyväntekeväisyys spinningin maailmanennätys! Maailmanennätykseen tarvitaan vähintään 4000 osallistujaa, joten kaikki Pohjoismaat on kutsuttu mukaan.

Team Rynkeby Suomen maajohtaja Lea Koivisto on todella iloinen kaikkien hankkeeseen osallistuvien kuntosalien ja Team Rynkeby joukkueiden sekä veteraanien sitoutumisesta tämän hienon tavoitteen saavuttamiseksi. Tähän ensimmäiseen tapahtumaan on ilmoittautunut mukaan kymmenen kuntosalia ympäri Suomen ja odotamme jännityksellä kuinka tämä hieno tapahtuma otetaan vastaan Suomessa ja miten paljon saamme osallistujia ja varoja kerättyä vakavasti sairaille lapsille.

Team Rynkebyn vuosittainen tuki mahdollistaa Aamu Suomen Lasten syöpäsäätiölle rahoittaa laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti lasten eri syöpien tutkimustyötä. Parhaiden syöpähoitojen edellytyksenä olevien kliinisten hoitotutkimusten lisäksi voidaan nyt myös rahoittaa perustutkimusta. Sylva ry:lle lahjoitetut varat käytetään syöpään sairastuneiden lasten perheiden psykososiaalisen tuen hankkeisiin.

Kansainvälistä hyväntekeväisyyspyöräilyhanketta tukee Eckes-Granini Group yhdessä lahjoituksia saavien järjestöjen kanssa.

Lisätietojo ja ilmoittautuminen tapahtumaan:

www.team-rynkeby.fi/tapahtumat

Lisätiedot

Lea Koivisto, maajohtaja

lmck@team-rynkeby.com, p. 040 5518159