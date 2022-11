Team3 Oy aktiivinen siirtomarkkinoilla ja kaappasi Marko ''Mörkö'' Anttilan

Team3 Oy on kotimainen verkkosivupalveluita tarjoava yritys, jonka osakkaaksi jääkiekkoilija Marko Anttila liittyi vuoden 2021 loppupuolella. Yritys on vahvassa vuosittaisessa kasvussa ja henkilöstö koostuu nuorista, mutta kokeneista alan ammattilaisista.

Tällä hetkellä Anttila keskittyy täysillä uraansa jääkiekon parissa, mutta välillä on hyvä miettiä myös ammattilaisjääkiekon jälkeistä aikaa. Aiemmin Jääkiekon ohella Anttila on tehnyt Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opintoja ja Team3:n kanssa ajatuksena on saada käytännön ymmärrystä kasvavan yhtiön liiketoiminnasta.

Team3 yrityksenä

Team3 auttaa Suomalaisia yrityksiä kasvamaan digitalisaation keinoin. Tämä tarkoittaa hakukoneoptimointia, verkkosivuja ja verkkokauppoja. "Yllätyin kun huomasin että Team3 kundeilla on arjessa todella selkeät roolit, jokainen heistä haluaa jatkuvasti kehittyä ja olla omassa työssään seuraavalla kaudella hiukan parempi. Kuulostaa tutulta lätkäympyröistä" sanoo Marko. "Huomionarvoista on myös nuorten yrittäjien vahva kiinnostus itsetuntemukseen. Se on avain aitouteen sekä avoimuuteen. Rohkeutta on olla oma itsensä ja se on yhtä tärkeää niin yrittämisessä kuin huippu-urheilussa." jatkaa Marko.

Team3 on nuori yhtiö. Perustajat Jeremia Merelä ja Tomi Kemppinen ovat myös Haaga-Helian käyneitä. He käynnistivät liiketoiminnan jo opiskeluaikoina ja perustamisestaan lähtien yritys on ollut hyvässä vuosittaisessa kasvussa. Yhtiössä on tällä hetkellä 6 työntekijää. Liikevaihto on vielä pientä ja vuosi 2021 oli edelleen tappiollinen, mutta liikevaihdon kasvu vuonna 2022 on budjetoidusti noin kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.

Yrityksen perustajat huomasivat yrityksen alkuaikoina että PK- ja mikroyritykset jäävät usein väliinputoajan rooliin, eivätkä saa laadukasta palvelua. ”Jokainen asiakas on meille tärkeä, oli yritys minkä kokoinen tahansa. Työn jälki meillä on laadukasta ja palvelemme ammattitaidolla sekä suurella sydämellä. Tästä olemme saaneet paljon hyvää palautetta" paaluttaa Merelä.

Anttila kannustaa nuorempia jääkiekkoilijoita opiskelemaan

"Tämän tiedotteen taustalla on kaksi asiaa. Team3 näkyvyyden lisäksi toinen ehkä vieläkin se arvokkaampi asia on kannustaa nuoria jääkiekkoilijoita opiskelemaan jääkiekon rinnalla. Koskaan ei voi tietää milloin urheilu-ura loppuu ja on todella tärkeää löytää merkityksellistä tekemistä myös uran jälkeen. Se, että opiskelee ei tarkoita, että antaisi tasoitusta muille jääkiekossa. Opiskelu tuo vastapainoa ja saa hetkeksi ajatukset pois kiekosta" kertoo Marko.