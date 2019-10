TEATTERIA JA ULKOMAISIA TÄHTIÄ UUDISTUNEILLA TURUN KIRJAMESSUILLA - Lukutaito ja ilmastonmuutos teemoina ajankohtaiskeskusteluissa

Teatteritaide vahvasti esillä Turun Kirjamessuilla 19.9.2019 12:25:27 EEST | Tiedote

Turun Kirjamessujen poikkitaiteellinen teema on tänä vuonna teatteri. Teemoittelunsa uudistanut tapahtuma tuo messuareenalle kirjallisuuden ja ajankohtaisten kulttuuri-ilmiöiden lisäksi noin 90 esiintyjää teatterin maailmasta. Teattereita on mukana myös näytteilleasettajina. Ohjelmassa on niin kotimaisen teatteritaiteen legendoja kuin nuoremman sukupolvenkin tekijöitä. Luvassa on ainutlaatuisia keskusteluja ja kohtaamisia. Tapahtuma järjestetään Turun Messukeskuksessa 4.-6.10. yhdessä Turun Ruoka- ja Viinimessujen kanssa.