Teatterimaailmaan sijoittuva nuortenromaani kertoo havahduttavasti nuoren tytön ja aikuisen miehen salatusta suhteesta

Elina Kilkun tänään ilmestyvä kirja Ihana tyttö tuo #metoo-keskusteluun tärkeän lisän: nuoren tytön näkökulman. Osin kirjailijan omakohtaisiin kokemuksiin perustuva romaani kertoo kielletystä suhteesta, jossa toisella osapuolella on kaikki valta ja toiselta puuttuu todellinen mahdollisuus sanoa ei. Voiko se, mikä tuntuu oikealta, olla silti väärin? Mitä seurauksia vaikenemisella on?

Viisitoistavuotias Reetta on seitsemännessä taivaassa. Hänen teatteriunelmansa ovat toteutumassa, onhan hän saanut pääosan musikaalista, jonka muut näyttelijät ovat lukiolaisia ja jonka ohjaa oikea ammattilaisohjaaja. Tästä tulisi parasta ikinä.



Ohjaaja on nelikymppinen Jarmo, kokenut teatteritaiteen konkari. Hän edustaa kaikkea sitä, mitä Reetta kaipaa, ja suhtautuu Reettaan kuin aikuiseen. Reetta tahtoo olla Jarmon silmissä mielenkiintoinen keskustelija ja vakavasti otettava näyttelijälupaus. Ohjaajan katseen valokeilassa hän haluaa loistaa ja antaa kaikkensa. Ihan mitä vain.



Kirjan tarina perustuu osin Elina Kilkun omiin kokemuksiin. ”Toivon nuorten ymmärtävän, että aikuisen toiminta voi olla väärin, vaikka siihen itse myöntyisikin. Ja toivon, että häirintää kokeneella olisi rohkeus kertoa kokemastaan jollekin eikä jäädä yksin ja vaieta”, kertoo Kilkku.



Elina Kilkku (s. 1980) on teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija. Hän on työskennellyt ohjaajana mm. Kansallisteatterissa, Teatteri Jurkassa ja Teatteri Takomossa. Kilkun esikoisromaani Äideistä paskin ilmestyi vuonna 2014. Sen jälkeen häneltä on julkaistu useita teoksia, viimeisimpänä Alinasta kertovan trilogian ensimmäinen osa Täydellinen näytelmä. Romaanisarjan toinen osa Mahdoton elämä ilmestyy syksyllä 2020.



Elina Kilkku: Ihana tyttö

285 sivua | Saatavana painettuna kirjana, sähkökirjana ja äänikirjana