Teemu Pukki kannustaa lapset liikkeelle ja pyytää vanhemmilta esimerkkiä

Jalkapalloilija Teemu Pukki aloittaa Koulunäkin kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on liikuttaa suomalaisia lapsia ja nuoria. Pukki kannustaa lapsia lisäämään fyysisesti aktiivisia hetkiä arkiliikunnan, harrastusten ja leikin muodossa sekä kutsuu vanhempia näyttämään rohkeasti esimerkkiä. Liikuttavan yhteistyön ytimessä toimii applikaatio, johon lapset ja nuoret voivat tallentaa suorituksiaan. Sovelluksen kautta Teemu Pukilta saa myös ideoita ja kannustusta liikuntaan ja Koulunäkiltä välipalavinkkejä. Teemu Pukin Dream Team -hankkeen tarkoitus on madaltaa liikunnan kynnystä ja innostaa lapsia mukaansatempaavalla tavalla.

Huuhkajien ja Norwich Cityn hyökkääjätähti Teemu Pukki ryhtyy kotikaupunkinsa Kotkan leipäylpeyden kanssa kolmivuotiseen yhteistyöhön, sillä hän on huolissaan lasten ja nuorten jaksamisesta. Vain kolmasosa peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista on viime vuosina liikkunut suosituksen mukaisesti vähintään tunnin päivässä, ja koronapandemia on vähentänyt määrää entisestään*. Yhä useampi lapsi viettää päivittäin yli kaksi tuntia television, tietokoneen ja älypuhelimen parissa**. Lisääntynyt ruutuaika syrjäyttää erityisesti perinteisiä pihaleikkejä ja vapaata, ohjaamatonta liikuntaa. Pukki haluaa ammatikseen urheilevan isän roolissaan näyttää esimerkkiä paitsi lapsille, myös muille vanhemmille.

”Tiedän, mikä esikuvien merkitys on nuorille ja olen erittäni ylpeä, että saan kannustaa lapsia liikkumaan. Vuoden 1998 MM-kisat Ranskassa tekivät minusta futispojan, jolle brasilialainen Ronaldo oli isoin esikuva. Hänen kikkojaan ja upeita maaleja matkittiin jokaisen kisapelin jälkeen pihalla. Myös Jari Litmasen merkitys idolina on ollut suuri. Toivon, että pystyisin nyt itse antamaan saamastani inspiraatiosta jotain takaisin”, kertoo Teemu Pukki ja jatkaa: ”Ammattilaisina teemme työtämme ensisijaisesti itsellemme, joukkueellemme ja maallemme. Niiden lisäksi meillä on tärkeä vastuu meitä seuraavien lasten ja nuorten edessä. Heille esikuvat synnyttävät palon tehdä perässä niin hyvässä, kuin myös pahassakin.”

Vanhempien perässä ylös, ulos ja pihalle

Esikuvista tärkeimmiksi Teemu Pukki nostaa vanhemmat, joiden esimerkkiä lapset tarkimmin seuraavat. Vaikka hän Koulunäkin kanssa kannustaakin nuorisoa lähtemään liikkeelle, ei se tapahdu ilman liikkumisesta kiinnostuneita vanhempia.

”Itselleni tärkeimmät idolit ovat olleet omat vanhempani, jotka esimerkkinsä avulla paitsi kannustivat meitä ylläpitämään jatkuvaa liikettä, olivat kaikista harrastuksistani myös aidon kiinnostuneita. Kun vanhemmat liikkuvat ja myös syövät terveellisesti, lapset seuraavat kyllä perässä”, jatkaa Teemu Pukki ja lisää: ”Vanhempien teot lasten liikuttamiseksi ovat pitkässä juoksussa elintärkeitä. Heikko kestävyyskunto häiritsee paitsi koulussa jaksamista ja keskittymistä, aiheuttaa loppujen lopuksi myös huonompaa työkykyä ja altistusta sairauksille. Vanhempien vastuulla on myös varmistaa, että lapset syövät aamu- ja välipalan.”

Pihapeleistä stadioneille

Teemu Pukki sai itse kipinän liikkumiseen perinteisistä pihaleikeistä. Yksinkertaisista asioista, joiden pariin jalkapallotähti kannustaa nyt lapsia ja nuoria.

”Taka- ja etupihat olivat urani startin kannalta tärkeimpiä pelikenttiä. Sieltä se lähti hippaa ja kirkonrottaa hiki hatussa leikkien ja futista pelaten. Sisarusteni kanssa kisasimme pienestä pitäen aivan kaikessa äitimme huolehtiessa, että meillä oli energiaa touhuta. Riittävän energiansaannin merkityksen muistan hyvin, sillä pikkupoikana jaksoin hyvillä välipaloilla vetää 3-4 peliä päivässä. Nykyään keho vaatii jo palautumista, mutta sekin sujuu paremmin, kun ravintopuoli on kunnossa. On myös hienoa, että tämän kotikaupungistani lähtöisin olevan yhteistyön myötä saan aitoa suomalaista ruisleipää Englantiin saakka”, innostuu Pukki.

Teemu Pukin ja Koulunäkin Dream Team

Teemu Pukin ja Koulunäkin Dream Team -kampanja kannustaa suomalaislapset liikkumaan enemmän kuin aikoihin. Älypuhelimen applikaatioon tai kampanjasivuille raportoidaan liikuntasuorituksia piha- ja puistoleikeistä urheiluun ja seurataan samalla myös riittävää ravinnon saantia. Teemu Pukki ei lataa paineita suorittamiseen tai pistä lapsia kilpailemaan, vaan jakaa myös omia vinkkejään päivittäiseen liikuntaan ja pihaleikkeihin. Kampanjassa on mukana myös Perinneleikit ry, joka kannustaa ylläpitämään suomalaista leikkiperinnettä.

”On luonnollisesti upeaa päästä yhteistyöhön Suomen nykyjalkapallon suurimman tähden kanssa. Teemu Pukki on Koulunäkkipaketin legendaarisen poikahahmon ruumiillistuma, jonka naama ei ole koskaan näkkärillä. Aina positiivinen Teemu onkin paras kumppani muistuttamaan liikunnan tärkeydestä erityisesti nyt, kun koronapandemia yrittää pysäyttää lastenkin liikkeen. Lasten ja nuorten liikkuminen on pandemian aikana vähentynyt merkittävästi koulun ja harrastusten sulkujen myötä**, mutta pihat ovat kuitenkin aina avoinna. Vapaa-ajan leikit ja liikunta kuuluvat lasten oikeuksiin”, muistuttaa Koulunäkkiä valmistavan Lantmännen Cerealia Oy:n Brand & Portfolio Manager Emilia Taxell ja jatkaa: ”Yhteistyö Pukin kanssa on luonnollista myös siksi, että Koulunäkki leivotaan Teemun kotikaupungissa Kotkassa. Terveellinen näkkäri on kuulunut hänenkin pihaleikkejään vauhdittaviin välipaloihin pienestä pitäen.”

