Teerenpeli on maailman paras viskituottaja 2020 – IWSC-voitto nostaa suomalaisen viskin maailmankartalle

Lahtelainen Teerenpeli Panimo & Tislaamo on voittanut ”Worldwide whisky producer” -sarjan maailman suurimmassa alkoholikilpailussa International Wine and Spirit Competitionissa. Voittaja julkistetaan 18.11.2020, jolloin tieto on julkinen. (HUOM EMBARGO!)

Lahtelainen Teerenpeli Panimo & Tislaamo on IWSC:n valitsema vuoden 2020 viskituottaja.

Lontoossa järjestettyyn alkoholijuomien kutsukilpailuun osallistui satoja tuotteita ympäri maailmaa. Maailman parhaan viskituottajan tittelistä kilpailivat finaalissa tänä vuonna myös taiwanilainen Kavalan Distillery, kanadalainen Sazerac Company ja australialainen The Lark Distillery. Kilpailussa Skotlantilaisille tislaamoille oli oma sarja. – Meille jo ensimmäinen Suomeen saatu ehdokkuus oli suuri kunnia. Mutta se, että vielä voitimme sarjan, on tietysti aivan huikea tunnustus lähes 20 vuoden työlle, toteaa Panimo & Tislaamon toimitusjohtajan Samuli Korhonen. Teerenpeli Yhtiöiden yrittäjä ja toimitusjohtaja Anssi Pyysing pitää voittoa yllätyksenä, mutta näkee sille hyvät perusteet. – Teerenpelin viski tehdään koko maailman mittakaavassa ainutlaatuisista raaka-aineista: Salpausselän harjujen suodattamasta, maailman parhaasta pohjavedestä sekä lähipelloilla kasvatetusta ja Lahdessa mallastetusta ohrasta. Niihin kun lisää kaiken sen kokemuksen, taidon ja intohimon, jota Teerenpelillä viskintislaajana on, eihän siitä voi syntyä kuin maailman parasta viskiä, hän sanoo. IWSC palkitsi useita Teerenpelin viskejä huippumaininnoilla jo kesällä. Vuoden viskituottaja-palkinto viimeisteli Teerenpelin nousun maailmanluokan viskintekijänä, luonnehtii Korhonen. – Nyt pelaamme aidosti kansainvälisellä tasolla, mikä tietysti sopii paremmin kuin hyvin muutenkin käynnissä oleviin kansainvälistymistavoitteisiimme. Kuluneena vuonna on solmittu uusia maahantuontisopimuksia muun muassa Belgiaan ja Luxemburgiin. Myös Saksan ja Ruotsin vienti on kasvanut. Ruotsiin tehty sopimus vie Teerenpelin Kaski-viskin ensimmäisenä suomalaisena viskinä Systembolagetiin. Sopimus käsittää yli 10 000 pullon vuosimenekin. Lontoosta Youtuben kautta lähetettävää palkintogaalaa kokoonnutaan seuraamaan Lahden Teerenpeli-ravintolaan keskiviikkona 18. marraskuuta. Tilaisuus striimataan myös Teerenpelin Panimon & Tislaamon sekä Teerenpeli ravintoloiden Facebook-sivuilla. Tilaisuuteen on varattu paikkoja myös lehdistölle. Jotta tilaisuus saadaan pidettyä koronarajoitusten mukaisena, toivomme ennakkoilmoittautumisia.

