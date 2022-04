Teerenpelin Kulo Pohjoismaiden paras viski

Jaa

Lahtelaisen Teerenpeli Panimo ja Tislaamon Kulo-viski on kevään mittaan saavuttanut ruotsalaisilla olut- ja viskimessuilla kolme merkittävää ykkössijaa: Uppsala Beer & Whisky Festivalilla maaliskuussa Kulo voitti World Wide Whisky -kategorian ja En Öl & Whiskymässa -tapahtumassa huhtikuussa Göteborgissa kultaa tuli sarjoissa Best Nordic Whisky All Categories ja Single malt Whisky no age–12 YO.

Kulo-viski valittiin Pohjoismaiden parhaaksi viskiksi 132 viskin joukosta.

Ruotsin suurimman olut- ja viskitapahtuman En Öl & Whiskymässan 14-henkinen tuomaristo valitsi Kulo-viskin Pohjoismaiden parhaaksi viskiksi 132 viskin joukosta. Tuomariston mukaan Kulossa yhdistyy hieno sherrynomainen makeus punaisiin marjoihin ja makeaan kinuskiin. Kuivattujen hedelmien monipuoliset ja elegantit vivahteet muodostavat herkän tasapainon viskin mukavan pippurisuuden kanssa. Teerenpeli on vuosien myötä kerännyt mittavan valikoiman palkintoja kansainvälisistä kilpailuista. Kilpailumenestys heijastuu suoraan yrityksen tunnettuuteen ja sen myötä liiketoimintamahdollisuuksiin. – Valinta maailman parhaaksi viskituottajaksi vuonna 2020 sementoi maineemme maailmanluokan viskintekijänä ja avasi ovia maailmalle. Parin viime vuoden aikana vienti on lisääntynyt 30–40 %, kertoo Teerenpeli Yhtiöt -konsernin yrittäjä ja toimitusjohtaja Anssi Pyysing. Teerenpelin vienti Ruotsiin käynnistyi vuoden 2021 alussa ja viennin määrä on jo ylittänyt iloisesti sekä maahantuojan että Teerenpelin ennusteet. Ensimmäisenä suomalaisviskinä Systembolagetin hyllylle pääsi sherrytynnyreissä kypsynyt Kaski-viski. Kuusi Teerenpelin tuotetta on saatavilla Systembolagetissa tilausvalikoimatuotteena, esimerkiksi nyt kilpailumenestystä kerännyt Kulo-viski. Ruotsalaiset tapahtumajärjestäjät toivottavat Teerenpelin tervetulleeksi pohjoismaiseen markkinaan. – Uskon, että Teerenpelin rooli Ruotsin viskimarkkinassa kasvaa jatkossa. Pohjoismaiset tislaamot ovat osoittaneet, että niillä on kyky tislata erinomaista viskiä, ja markkinalla on tilaa kasvaa, toteaa Anders Bergström ruotsalaisesta Whiskytower-julkaisusta. – Mielestäni Teerenpeli on täydellinen esimerkki pohjoismaisen viskikategorian kehittymisestä. Tislaamon matka Ruotsissa etenee hienosti, ja tulokset puhuvat puolestaan, sanoo Klaus Bitschnau, ruotsalaisen Whiskykalendern-julkaisun perustaja ja Chief visionary officer.

Avainsanat palkintovientiviskiviskitislaamo

Kuvat Kulo-viski valittiin Pohjoismaiden parhaaksi viskiksi 132 viskin joukosta. Lataa Lahtelaisen Teerenpeli Panimo ja Tislaamon Kulo-viski on kevään mittaan saavuttanut ruotsalaisilla olut- ja viskimessuilla kaksi merkittävää ykkössijaa. Lataa