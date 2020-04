Teerenpelin panimossa ja tislaamossa valmistetaan nyt käsidesiä – Lahden kaupunki teetti heti oman nimikko-käsidesin

Lahdessa toimiva Panimo & Tislaamo Teerenpeli on alkanut valmistaa käsidesiä. Halu vastata sen kovaan kysyntään ja varmistaa, että koronapandemian hillitsemisen kannalta merkittävästä käsihygieniasta pystytään huolehtimaan riittävällä tavalla, valjasti tislaamon hetkessä yhteiskunnan kannalta kriittiseen käyttöön. Ensimmäisten asiakkaiden joukossa oli Lahden kaupunki.

Teerenpeli Craft käsidesiä valmistetaan Lahden kaupungille Lahti käsidesi -nimellä.

– Tiettävästi Lahti on ensimmäinen kaupunki, jolla on oma käsidesi. Tällä me haluamme kertoa, että me välitämme, kertoo kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Teerenpelille käsidesitehtaan perustaminen merkitsi mahdollisuutta vähentää työntekijöiden lomautuksia.

– Ajatuksena hyppäys alkoholin valmistamisesta käsidesin valmistamiseen voi tuntua suurelta, mutta käytännössä meillä oli valmistusprosessiin kaikki valmiudet – ja tietenkin suuri halu tehdä voitavamme tässä vaikeassa tilanteessa, kertoo Panimo & Tislaamo Teerenpelin toimitusjohtaja Samuli Korhonen.

Timonen iloitsee suuresti Teerenpelin nopeasta reagoinnista yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja kaupungin mahdollisuudesta sekä hyödyntää lahtelaista osaamista että tukea lahtelaista yritystä vaikeassa tilanteessa.

– Tätä on Lahti, että tartutaan tilaisuuksiin ja tehdään yhdessä asioita, hän kiittelee.

Lahti Käsidesi on käytössä kaupungin omissa tiloissa sekä niissä työskentelevälle henkilökunnalle että palvelupisteiden asiakkaille. Tulevaisuudessa sitä tarjotaan myös muun muassa kirjastoissa.

– Käsidesin käyttö jäänee pysyväksi käytännöksi julkisilla paikoilla ja tätä käytäntöä Lahti haluaa tukea, Timonen sanoo.

Myös Korhonen uskoo, että käsidesin kysyntä jatkuu pandemian jälkeenkin.

– Vaikka käsihygienian olisi pitänyt olla itsestäänselvyys jo pitkään, koronapandemia muistutti sen merkityksestä tavalla, joka tuskin unohtuu, hän toteaa.

Käsidesi onkin hyvä lisä Teerenpeli Yhtiöiden palveluvalikoimaan, joka normaalioloissa keskittyy ravintolapalveluiden, panimotuotteiden, ginin ja viskien tuotantoon.

– Kuten kaikki tietävät, tälle toimialalle korona on ollut valtava isku, eikä siihen ole oikein voinut kukaan omalla toiminnallaan vaikuttaa. Mutta jos jokin mahdollisuus pandemian hillitsemiseksi on omissa käsissämme, se pitää käyttää: meidän yrityksenä ja ihmisten niin, että pitävät kätensä puhtaana, Korhonen vetoaa.