Teeriniemelle rakennetaan uusi päiväkoti: vastaa kyselyyn ja vaikuta suunnitteluun

Teeriniemelle rakennetaan lähivuosina uusi päiväkoti. Projektissa on meneillään hankesuunnitteluvaihe, jossa selvitetään suunnittelun lähtökohtia. Perheet voivat nyt vastata verkossa kyselyyn ja kertoa oman mielipiteensä toimivasta päiväkotiympäristöstä sekä päiväkodin suunnittelusta.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/5D6D6175BFF07D48

Kyselyssä voi vastata muun muassa kysymyksiin uuden päiväkodin piha-alueista sekä siihen, mihin asioihin perheet toivoisivat uuden päiväkodin suunnittelussa kiinnitettävän erityisesti huomiota.

Uuden päiväkodin arvioidaan valmistuvan vuonna 2023

Teeriniemen nykyinen, 1980-luvulla rakennettu päiväkotirakennus vaatisi lähivuosina mittavan peruskorjauksen. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti osaltaan toukokuussa 2020, että alueelle rakennetaan uusi päiväkoti ja vanha rakennus puretaan.

Hankesuunnitelman on tarkoitus valmistua viimeistään maaliskuussa. Rakentaminen voisi alkaa vuonna 2022 ja uusi päiväkoti olisi käytössä vuonna 2023. Nykyinen päiväkotirakennus on käytössä siihen saakka, kunnes uusi rakennus on valmis.

Uutta päiväkotia esitetään rakennettavaksi nykyisen päiväkotirakennuksen läheisyyteen.

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Savola-Vaaraniemi kertoo, että Teeriniemen nykyinen päiväkoti on ikäänsä nähden tyydyttävässä kunnossa.

- Kiinteistössä ei ole todettu olevan mitään terveydelle vaarallista, eli siellä on turvallista olla siihen saakka, kunnes saamme uudet tilat.