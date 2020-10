Teetkö etätöitä vapaa-ajan asunnolla? Ota huomioon nämä kuusi turvallisuusseikkaa!

Poikkeuksellinen tilanne ja etätyön lisääntyminen ovat vauhdittaneet vapaa-ajan asuntojen muuttumista ympärivuotisiksi etätyöpisteiksi. Muutoksen on tärkeä näkyä myös vapaa-ajan asuntojen varustelutasossa ja panostuksessa turvallisuuteen.

Kun vapaa-ajan asunnon käyttö esimerkiksi etätyöpisteenä jatkuu pitkälle syksyyn tai alkutalveen, olosuhteet ovat kovin erilaiset kuin tyypillisellä mökkeilykaudella kesällä. Viileämpien kelien vaatimaan lämmitykseen ja syksyn mukanaan tuomaan pimeyteen liittyykin turvallisuusriskejä.

Mitä siis huomioida ympärivuotisesti käytettävässä vapaa-ajan asunnossa? Kokosimme yhteen tärkeät huomiot vapaa-ajan asunnon turvallisuuden takaamiseksi:

Näkyvä osoitenumerointi

Osoitenumeroinnin on tärkeä olla näkyvissä pimeäänkin aikaan. Numeroinnin tulee näkyä selkeästi tielle, kadulle tai muulle liikenneväylälle, jotta apu löytää tarvittaessa perille.

Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuus tulee olla varmistettu kaikista nukkumistiloista. Etenkin parvien osalta on tärkeä miettiä varatiet etukäteen.

Toimiva palovaroitin

Vapaa-ajan asunnoissa palovaroittimen toiminta on tärkeä testata aina asunnolle saapuessa. Palovaroittimet on tärkeä myös uusia säännöllisesti. Valmistajien määrittelemä käyttöikä on yleensä 5–10 vuotta, joka lasketaan palovaroittimen valmistusajankohdasta. Kylmät ja kosteat olosuhteen nopeuttavat palovaroittimen vanhenemista ja heikentävät sen toimintavarmuutta.

Häkävaroitin

Häkävaroitin on oleellinen silloin, kun asunnossa on tulisijoja tai kaasulla toimivia laitteita – esimerkiksi jääkaappi tai liesi. Häkävaaraa voi pienentää oikealla tulisijan käytöllä ja kaasulaitteiden kunnosta huolehtimalla.

112 Suomi -sovellus omaan puhelimeen ladattuna

112 Suomi -sovelluksella hälytät tarvittaessa helposti apua ja jaat sijaintikoordinaatit sujuvasti.

Tarvetta ja todellista käyttöä vastaava nuohous

Nuohouksen on tärkeä vastata tarvetta ja tulisijojen todellista käyttöä – jos vapaa-ajan asuntoa käyttää ympäri vuoden, on siellä nuohottava vuosittain. Nuohouksesta voit lukea lisää sisäministeriön verkkosivuilta: intermin.fi/nuohous/ukk

Suomen Palopäällystöliitto toivottaa turvallista syksyä etätyöpisteisiin ja vapaa-ajan asunnoille ympäri Suomen!