Teetkö pääsiäisenä reiluja valintoja?

Maailman kahdessa suurimmassa kaakaopapujen tuottajamaassa Ghanassa ja Norsunluurannikolla työskentelee eri arvioiden mukaan 1,5–2,1 miljoonaa lasta terveyttä tai koulunkäyntiä haittaavissa olosuhteissa. Määrä on suurin piirtein sama kuin kyseisissä maissa on aikuisia viljelijöitä. Pakko- ja lapsityövoiman hyväksikäyttöä esiintyy helpommin, kun ihmiset joutuvat kamppailemaan toimeentulonsa puolesta. Ilmastonmuutos ja kaakaonviljelystä aiheutuva metsäkato vaikeuttavat radikaalisti kaakaonviljelyn olosuhteita, mikä asettaa sekä viljelijöiden että työntekijöiden toimeentulon vaakalaudalle.

Hintoihin vaikuttaminen on tärkeä osa Reilun kaupan toimintaa. Reilu kauppa maksaa sertifioinnissa mukana oleville viljelijöille takuuhintaa ja sen päälle Reilun kaupan lisää. Viljelijöille tarjotaan koulutusta sekä itse viljelyyn ja vastuullisuusasioihin että kaupankäyntiin. Reilu kauppa panostaa myös paikalliseen demokratiaan ja asettaa tiukkoja ympäristö- ja ihmisoikeuskriteereitä.

Tulojen nostaminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Kestävämpään tuotantoon vaaditaan viljelijöiden järjestäytymistä, suklaayritysten yhteistyötä ja hallitusten toimia. Tällaista muutosta myös Reilu kauppa tavoittelee toiminnallaan.

Markkinoilla on monia reiluja vaihtoehtoja

Pääsiäinen on joulun ohella tärkein suklaasesonki Reilulle kaupalle. Reilun kaupan pääsiäisherkkujen laajuus on kasvanut vuosi vuodelta ja vaihtoehtoja on laajasti kaikissa kaupparyhmissä. Tässä muutamia esimerkkejä tuotteista, jotka löytyvät Suomen markkinoilta:

Lidl - Favorinalla hyvä valikoima erilaisia pääsiäissuklaita, suklaamunia, suklaahahmoja, suklaatikkareita, marsipaanimunia. Kaikissa Lidleissä.

SOK - Riegelein suklaapuput ja pääsiäismunasekoitus ainakin S-marketeissa ja Prismoissa

Ohoi! - Vegaanisia pääsiäismunia, suklaapupuja ja suklaatipuja 100-150 g. Ruohonjuuri, K-ryhmän hyvin varustellut kaupat pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa, Life ja Minimani.

Dammenberg - Pääsiäisyllätysmuna 50 g hyvin varustelluissa K-ryhmän kaupoissa. Sopii myös erityisruokavalioihin: pähkinätön, maidoton, gluteeniton, munaton ja soijaton. Dammenbergin omassa verkkokaupassa myös muita kausituotteita.

