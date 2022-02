Mistä energinen ja hyvä olo syntyy? Miten rakentaa hyvä itsetunto? Miten hallita stressiä ja ennaltaehkäistä loppuun palaminen? Harva osaa ajatella, että vastoinkäymisten kohtaaminen on oma taitonsa. Miten sitä voi kehittää?

Hyvä fiilis esittelee konstailemattoman mielen hyvinvoinnin kehittämisohjelman, ”psykojumpan”. Kansan rakastama pitkän linjan psykologi Tony Dunderfelt paneutuu uudessa kirjassansa syvällisesti siihen, miten mielen hyvinvointia voidaan edistää käytännönläheisesti niin yksilön kuin yhteisön tasolla. Kirja sisältää yksinkertaisia 30 sekunnin harjoituksia, joiden avulla jokainen voi edistää omaa mielensä hyvinvointia arjen kiireidenkin keskellä.

Dunderfelt pohjaa esityksensä humanistiseen psykologiaan ja Lauri Rauhalan ihmiskäsitykseen, jotka yhdessä tarjoavat välineitä tutkia ihmisen yksilöllisiä kokemuksia tieteellisen tarkasti. Dunderfeltin tavoitteena on tuoda mielen hyvinvoinnin harjoitukset arkiseen työelämään ja koko kansan tietoisuuteen. Tehdään Suomesta hyvien ihmissuhde- ja itsetuntemustaitojen edelläkävijämaa!

Kirjailijasta

Tony Dunderfelt on psykologi, joka on erityisesti perehtynyt ihmisen henkiseen kasvuun ja holistisen ihmiskäsityksen kehittämiseen. Hän on kirjoittanut sekä oppikirjoja että yleisiä psykologisia teoksia ja hän on arvostettu asiantuntija.