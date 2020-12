Tehokasta etäopiskelua: VAMKista valmistuvia enemmän kuin viime vuonna

150 opiskelijaa juhlii etävalmistujaisissa perjantaina 18.12. Liiketaloudesta valmistuu tänä vuonna ennätykselliset 188 tradenomia.

Vaasan ammattikorkeakoulussa vietetään perjantaina etävalmistujaisia, joissa tutkintotodistuksen saa yhteensä 150 opiskelijaa. Viime vuoden joulukuussa valmistumistaan juhlisti 134 opiskelijaa.

Vuosi 2020 on ollut monella tapaa poikkeuksellinen, ja myös opiskelijat ovat muuttaneet työskentelytapaansa. Etenkin syksyllä iso osa opiskelusta on tapahtunut etänä, ja itsenäisen työskentelyn merkitys on kasvanut. Siitä huolimatta opiskelijoita valmistuu tänä vuonna VAMKista jopa enemmän kuin viime vuonna. Koko vuonna tutkintonsa saa päätökseen yhteensä 577 opiskelijaa, kun viime vuonna lukumäärä oli 568.

Tutkinnoista 32 on ylempiä AMK-tutkintoja. Erityisen paljon tänä vuonna valmistuu tradenomeja liiketalouden koulutusohjelmasta. Heitä on valmistuvista yhteensä 188, joista joulukuussa tutkintoaan juhlii 59. Tradenomien määrä on tavanomaisesti monta kymmentä valmistuvaa pienempi kuin tänä vuonna.

Juhlaa vietetään perjantaina etävalmistujaisina, joihin voivat osallistua halutessaan opiskelijoiden läheiset joka puolelta maailmaa. Etävalmistujaisia kokeiltiin VAMKissa jo toukokuussa hyvin tuloksin, joten samantyyppinen juhla järjestetään nyt syyslukukauden päätteeksi.

Ohjelmassa on muun muassa VAMKin rehtorin Kati Komulaisen puhe valmistuville ja työelämän edustajan puhe, jonka pitää Johanna Kakkuri Wärtsilästä. Opiskelijakunta VAMOK pitää opiskelijan puheenvuoron ja musiikkiesityksistä vastaa Voice of Finlandista tuttu VAMKin opiskelija Matias Nissinen.

VAMKin etävalmistujaiset

Aika: perjantaina 18.12.2020 klo 13.00 alkaen (juhlan kesto n. 2 h)



Ohjelma:

Puhe valmistuville, rehtori Kati Komulainen

Musiikkia, Matias Nissinen

Työelämän edustajan puhe, Johanna Kakkuri, Wärtsilä

Musiikkia, Matias Nissinen

Tutkintotodistusten jako

Opiskelijan puheenvuoro, VAMOK

30 vuotta VAMKissa työskennelleiden palkitseminen