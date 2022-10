Tehostetun palveluasumisen palvelukoti rakentuu Liperin Ylämyllylle 2022–2023

Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n omistukseen tulevan palvelukodin suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti Oy. Arkkitehtina kohteessa toimii Sweco Architects Oy ja palveluntuottajaksi tulee Siun sote ja 1.1.2023 alkaen Pohjois-Karjalan hyvinvointialue. Rakentaminen alkaa lokakuussa 2022, ja palvelukodin on määrä valmistua syksyllä 2023.

Yksikerroksisen palvelukodin sisätiloissa on kahdessa asuinsiivessä yhteensä 30 asuinhuonetta, oleskelu- ja yhteistilat sekä apu- ja huoltotilat. Asukkaiden käytössä on myös saunaosasto. Palvelukotia ympäröi kangasmetsä, johon on näkymä kaikista asuinhuoneista sekä yhteistiloista ja oleskeluterassilta. Kooltaan palvelukoti on noin 1 600 m².

"Kokeneena hoivatilarakentajana olemme suunnittelussa halunneet mahdollistaa tuleville asukkaille mielekkään arjen ja turvallisen asumisen laadukkaassa palvelutalossa. Metsällä on todettu olevan positiivisia ja rauhoittavia vaikutuksia ihmisen henkiseen hyvinvointiin, ja tulemme tuomaan luontokokemuksen asukkaille vahvasti läsnä paitsi visuaalisesti, myös luonnon äänien ja tuoksujen sekä kosketeltavien materiaalien ja kasvillisuuden myötä", kertoo Laptin palvelu- ja toimitilayksikön liiketoimintajohtaja Tuomas Lindfors.

Palvelukoti sijoittuu loivasti etelään viettävälle mäntykangastontille. Palvelukodissa on myös oma oleskelupiha, josta löytyy osin katettu grillipergola, penkki- ja pöytäryhmiä, puutarhakeinu, istuskelusopukoita sekä istutuslaatikoita pienviljelyä ja kukkaistutuksia varten. Pihalla on myös esteettömiä kulkureittejä, joiden varrella on istuskelu- ja levähdyspaikkoja sekä tukikaide.

Rakennuksen pääasiallisena rakennusmateriaalina käytetään puuta sen miellyttävän lämpimän luonteen sekä ympäristöystävällisyyden vuoksi. Ympäristöystävällisyyttä ja energiansäästöä tukevat myös muun muassa rakennuksen tiiviys, poistoilman lämmöntalteenotto ja automaattinen talotekniikan ohjaus.

"Hienoa, että odotettu palvelukoti lähtee rakentumaan", sanoo Liperin kunnan talousjohtaja Pellervo Hämäläinen.

Myös kunnan tekninen johtaja Jouni Pekonen on tyytyväinen palvelukodin tuomasta lisästä Honkalammen alueelle.

"Rakennus on kokonaisuutena laadukkaasti suunniteltu ja istuu muotokieleltään hyvin sijaintiinsa", Pekonen kuvailee.