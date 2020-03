Teija Hakalalle langetettu urheilun toimintakieltoa neljä vuotta dopingrikkomuksen vuoksi

Suomen Voimanostoliitto on 3.9.2019 tekemällään päätöksellä langettanut Viialan Virin Teija Hakalalle neljän vuoden mittaisen urheilun toimintakiellon ajalle 3.9.2019 – 24.3.2023 tahallisesta dopingrikkomuksesta. Kiellon pituutta määrättäessä on huomioitu Suomen urheilun eettisen keskuksen asettama väliaikainen urheilun toimintakielto 25.3.2019 alkaen. Hakalan 25.2.2019 antama dopingestin A-näyte oli positiivinen sisältäen klenbuterolia. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt Hakalan asiassa tekemän valituksen 20.3.2020 antamassaan päätöksessä.