Teini-ikäiset ystävykset yrittävät pelastaa maailman kolmannelta maailmansodalta jännittävässä esikoisromaanissa!

Basam Booksin syksyn 2023 kirjat! 15.5.2023 13:04:00 EEST | Tiedote

Syksyn julkaisuohjelmassamme on monipuolisesti niin kauno- kuin tietokirjallisuutta, hyvinvointia ja työelämää käsittelevää kirjallisuutta – klassikoita ja runoutta unohtamatta! Ohessa nostoja syksyn julkaisuohjelmasta – tarkemmat tiedot ja kaikki syksyn kirjat löydät verkkosivuiltamme (linkki alla). Tietokirjallisuus Janne Kontalan Bhagavad-gita – Johdatus joogan salaisuuteen on johdatus maailmankirjallisuuden merkkiteokseen Bhagavad-gitaan. Mary Lutyensin Krishnamurti – Elämäkerta luo kattavan katsauksen Jiddu Krishnamurtin ajatteluun. Teoksen on suomentanut Antti Immonen. Eero Hämeenniemen Tähän päättyy Via Appia kuvaa Italian eteläisintä osaa ja vie lukijan jännittävälle matkalle halki Italian tuntemattomimman ja villeimmän osan! Kirjassaan Pyhä luonto – Sankaritarinoita ja jumalia shintolaisesta Japanista buddhalaisen taiteen ja Aasian kulttuurien tutkija FT Irene Wai Lwin Moe tutkii shintolaisuuden ikivanhaa uskomusjärjestelmää sen rikkaasta myyttien ja sankaritarujen aarteistost