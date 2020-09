Tekeekö innovatiivinen autopesuratkaisu automaattipesureista tarpeettomia?

Upsteam on alusta, joka yhdistää kiireiset autonomistajat ja liikkuvan autopesun. Startupin perustivat kolme kaverusta vuonna 2017. Sittemmin kasvuyrityksesä on tullut ekoinnovaatioiden edelläkävijä autonpesualalla. Yritys toimii nyt Suomessa, Virossa ja Puolassa. Vuonna 2020 yritys keräsi miljoonan euron rahoituskierroksen ja oli ehdolla "European Business Awards by Environment by European Commission" -palkinnon saajaksi.