TEKIJÄ2022 – Opinto- ja rekrytapahtuma virtuaalisesti 8.2.2022

Työllistymisen, oppimisen ja verkostoitumisen suurtapahtuma TEKIJÄ2022 toteutetaan tänä vuonna edellisvuoden tapaan virtuaalisesti koronatilanteesta johtuen.

Tapahtumapaikkana on virtuaalialusta Tavata, jonka kautta on mahdollisuus tutustua näytteilleasettajien tarjontaan, sopia tapaamisia näytteilleasettajien kanssa ja seurata mielenkiintoisia puheenvuoroja Tekijä-stagella.

Tekijä-stagen ohjelmistossa on puheenvuoroja tulevaisuuden työelämästä ja työelämätaidoista, yrittäjyydestä, ammattialojen kasvutarinoita sekä paneelikeskustelu, jonka aiheena on ”Monimuotoinen työyhteisö, uhka vai mahdollisuus”. Lisäksi Hämeenlinnan kaupungin Ohjaamo kertoo tärkeää tietoa nuorille kesätyösetelien käytöstä tulevan kesän työnhaussa.

”Tänä vuonna tapahtumassa on mukana yli 60 näytteilleasettajaa esittelemässä toimintaansa ja tarjontaansa virtuaaliständeillä. Paikalla on ennätysmäärä työelämän edustajia, joten tarjolla on runsaasti erilaisia työtehtäviä, aina vakituisista työtehtävistä määräaikais- ja kausitöihin. Lisäksi tarjolla on kesätöitä niin alle kuin yli 18-vuotiaille. Tapahtumaan pääsee hyvin osallistumaan oman tietokoneen tai puhelimen välityksellä ja voi etsiä itselleen sopivat työ- ja opiskelumahdollisuudet sekä kontaktoida itselleen potentiaaliset henkilöt”, kertoo Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantausta.

TEKIJÄ2022 -tapahtuman kotisivuilla on esillä kaikki tapahtumassa mukana olevat näytteilleasettajat. Lisäksi tapahtuman Facebook-sivuilla julkaistaan päivittäin näytteilleasettajien tarjontaa ja millaista ohjelmaa tapahtumaan on mahdollista tulla seuraamaan.

Tapahtuman kotisivuilla (www.tekijatapahtuma.fi) on ohjeet, kuinka osallistua virtuaaliseen tapahtumaan. Tapahtuma-alueelle on mahdollisuus päästä tutustumaan jo päivää ennen, sillä tapahtuman koodi julkaistaan tapahtuman kotisivuilla 7.2.2022 aamulla.

Varsinaisena tapahtumapäivänä näytteilleasettajat ovat vastaanottamassa vierailijoita ja Tekijä-stagella voi seurata livetapahtuman ohjelmaa.

Tapahtuman tavoitteena on tutustuttaa toisiinsa tulevaisuuden tekijät ja alueen elinkeinoelämä, oppilaitokset, kaupungin ja kuntien palvelut sekä eri alojen toimijat ja työllistäjät.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Hämeen kauppakamari, Hämeen TE-toimisto, EURES, Hämeen ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kiipula, Hyria, Linnan Kehitys Oy, Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinnan Ohjaamo.