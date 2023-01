TEKIJÄ2023 – Rekry- ja opintotapahtuma Hämeenlinnassa 26.1.2023 klo 9.00–16.00

Tapahtumassa ovat

Oppimisen aukio, jossa ovat alueen oppilaitoksien yhteisesti kokoamat, eri opiskelualoja esittelevät toiminnallisesti pisteet. Pisteitä ovat mm. puhtaus- ja kiinteistö-, elintarvike-, sosiaali- ja terveys-, metsä-, meijeri- ja autoala. Lisäksi alueella on oppisopimuskioski, ammatinvalintakahvila ja jatko-opintokioski, joissa voi keskustella oppilaitosten edustajien kanssa eri opiskelumahdollisuuksista.

Työllisyystori, jossa työnhakijoiden on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa työnhakuun ja ammattivalintaan liittyvistä asioista sekä päivittää oma ansioluettelonsa ammattilaisen vinkein. Työllisyystorilla ovat esillä myös alueen kesätyöpaikat.



Näytteilleasettajia on paikalla ennätysmäärä

Tänä vuonna tapahtumaan on oppilaitosten ja työllisyyspalvelujen lisäksi ilmoittautunut 75 näytteilleasettajaa.

”Paikalla on ennätysmäärä työelämän edustajia, joten tarjolla on runsaasti erilaisia työtehtäviä, aina vakituisista työtehtävistä määräaikais- ja kausitöihin. Lisäksi tarjolla on kesätöitä niin alle kuin yli 18-vuotiaille. Näytteilleasettajina on myös toimijoita, joilta saa tietoa yrittäjyyteen ja kansainvälistymiseen liittyen”, kertoo Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantausta.



TEKIJÄ2023 -tapahtuman kotisivuilla (www.tekijatapahtuma.fi) on esillä kaikki tapahtumassa mukana olevat näytteilleasettajat. Lisäksi tapahtuman Facebook-sivuilla julkaistaan päivittäin näytteilleasettajien tarjontaa ja millaista ohjelmaa tapahtumaan on mahdollista tulla seuraamaan.



Päivän aikana auditoriossa on puheenvuoroja tulevaisuuden työelämästä ja työelämätaidoista sekä kaksi paneelikeskustelua teemoista yrittäjyyden eri muodot ja miten löytää oma opiskelualansa. Päivän ohjelmassa on myös kaksi pääpuheenvuoroa, jotka pitävät Johannes ”Hatsolo” Hattunen ja Perttu Pölönen. Tapahtuman avaa maakuntajohtaja Toni K. Laine. Ohjelmaan voi tutustua tapahtuman kotisivuilla.



Tapahtuman tavoitteena on tutustuttaa toisiinsa tulevaisuuden tekijät ja alueen elinkeinoelämä, oppilaitokset, kaupungin ja kuntien palvelut sekä eri alojen toimijat ja työllistäjät.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Hämeen kauppakamari, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Hattulan kunta, Linnan Kehitys Oy, Hämeen yrittäjät, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kiipula, Hyria, Hämeen TE-toimisto ja Hämeenlinnan Ohjaamo.