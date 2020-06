Teknologian avulla aiheutettu perheväkivalta on laaja ja vakava yhteiskunnallinen ongelma

IBM esittelee viisi teknologisen suunnittelun periaatetta perheväkivallan torjumiseksi.

Armonk, NY – 1.6.2020: Euroopassa joka viides nainen on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa joko nykyisen tai aiemman kumppaninsa taholta kertoo EU:n laajuinen ”Violence against women” -tutkimus. Näissä väkivallan teoissa osallisena on yhä useammin myös teknologia. IBM esittelee viisi suunnitteluperiaatetta, joiden avulla teknologioista voitaisiin tehdä sellaisia, joita on vaikeampi käyttää väkivallan välineenä.

Perheväkivaltaa esiintyy kaikkialla maailmassa

Perheväkivalta on väkivallan muoto, joka ei tunne yhteiskuntaluokkarajoja ja sitä ilmenee kaikkialla. Se on laajalle levinnyt sekä jatkuvasti kasvava yhteiskunnallinen ongelma, ja YK: n pääsihteeri António Guterres on vaatinut toimenpiteitä perheväkivallan kasvun pysäyttämiseksi. Yhdysvalloissa tehdyn selvityksen mukaan joka kolmas nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa parisuhteessaan. Tilanne on synkkä myös EU:n alueella ja Afrikan mantereella. ”Violence against women” -tutkimuksen mukaan 22 prosenttia naisista on kokenut kumppaninsa taholta väkivaltaa. Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa kumppaniväkivallan uskotaan olevan todellisuutta jopa 65 prosentille naisista. Tilannetta synkentää entisestään maailmalla riehuva Covid-19-pandemia. YK:n tuoreen tutkimuksen mukaan eristäytyminen muusta maailmasta on lisännyt naisiin kohdistuvaa perheväkivaltaa. Väkivaltatapaukset ovat tutkimuksen mukaan nousseet jopa 20%.

Teknologian synkkä rooli

Vaikka teknologian lähtökohtainen tarkoitus on hyvä eli helpottaa elämää, edistää hyvinvointia ja varsinkin näin erityisolosuhteissa yhdistää meitä, niin sillä on myös synkkä kääntöpuolensa. Teknologian hyödyntäminen perheväkivallan yhteydessä on yleistynyt ja teknologian avulla uhrissa on tarkoitus herättää pelkoa ja alistaa. Teknologian väärinkäyttäjät ovat taitavia hyödyntämään eri välineitä omien päämääriensä saavuttamisessa. Esimerkiksi elektronista ovikelloa, joka mahdollistaa saapujan tarkistamisen vaikkapa puhelinsovelluksella, voidaan myös käyttää uhrin liikkumisen rajoittamiseen tai seuraamiseen. Jos uhri esimerkiksi yrittää poistua kodistaan, niin järjestelmä lähettää välittömästi ilmoituksen. Petosten ennaltaehkäisyyn tarkoitettu luottokorttisovellus tarjoaa puolestaan mahdollisuuden yksityiskohtaiseen ostosten seurantaan, kun se lähettää ilmoituksen tehdystä ostotoimenpiteestä.

Väärinkäytösten vähentämisen askelmerkkejä

Väärinkäytösten estäminen ei ole yksinkertainen asia, eikä siihen ole yksinkertaista ratkaisua. Mutta esimerkiksi yhteisillä päätöksillä ja suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa teknologioiden ja niitä sisältävien tuotteiden väärinkäyttöön. IBM esittelee viisi periaatetta, joiden avulla teknologioita olisi aiempaa vaikeampaa käyttää perheväkivallan välineenä:



1. Monimuotoisuuden vaaliminen

Suunnittelutiimin henkilöiden erilainen ajattelutapa ja tausta auttaa miettimään käyttömahdollisuuksia eri kanteilta.



2. Yksityisyyden ja valinnanvapauden takaaminen

Käyttäjien on oltava tietoisia omasta tietosuojastaan käyttäessään tuotetta ja kyettävä päättämään itse tietosuoja-asetuksistaan. Asetusten tulee olla ymmärrettäviä ja helposti määritettäviä, ja niiden esitystavan ei tule vaikuttaa käyttäjään.



3. Gaslighting-ilmiön torjuminen

Gaslighting-ilmiö tarkoittaa henkisen yliotteen ottamista toisesta ihmisestä. Tätä tekniikkaa käyttävä henkilö (Gaslighter) saa kohteensa epäilemään omia tekemisiään tai havaintojaan. Tekniikkaa uhriaan kohtaan käyttävä henkilö voi poistaa esimerkiksi todisteita tapahtuneesta toiminnasta, jolloin näyttöä ei ole. Tällöin uhrin muistaminen voidaan kyseenalaistaa. Gaslighter voi myös kiistää epäilyt tai valehdella ja näin vie pohjan toisen osapuolen havainnoilta. Uhri hämmentyy ja alkaa kyseenalaistaa omia väitteitään.



Oikea-aikaiset ja asiaankuuluvat sovelluksen ilmoitukset sekä tarkistukset ovat välttämättömiä, jotta voidaan varmistua siitä, kuka on tehnyt mitä ja milloin. Teknologian on oltava avointa, jotta voidaan varmistua siitä mitä on tehty ja milloin etätoiminnot on otettu käyttöön. Näin on vaikeaa peittää tai hävittää tapahtumien peukalointiyrityksiä.



4. Tietoturvan parantaminen ja tiedon jakamisen rajoittaminen

Väärinkäytösten riskin pitämiseksi mahdollisimman pienenä on varmistettava, että kerätään ja jaetaan vain tarvittavia tietoja. Tämä vaatii tietoturva-asioissa tavanomaisesta poikkeavaa ajattelumallia. Aina on otettava huomioon se, että tuotetta voidaan käyttää myös sellaiseen käyttötarkoitukseen mihin sitä ei ole suunniteltu, kuten toiseen kohdistuvaan väkivaltaan.



Esimerkiksi on hyvin yleistä, että laitteita tai palveluita hallinnoi yksi käyttäjä, vaikka muutkin perheen jäsenet käyttävät niitä (esim. maksukanavat, perheen yhteinen kalenteri jne.). Intuitiivinen ja helppo sisään- ja uloskirjautumistapa perheenjäsenille voi olla tehokkaampi keino, joka antaisi käyttäjille mahdollisuuden yhteiseen hallintaan.



5. Entistä intuitiivisempaa teknologiaa

Jatkuvan valvonnan ja toisen ihmisen kontrolloinnin kohteena elävät ihmiset elävät monimutkaista, jatkuvasti muuttuvaa elämää. Heiltä saattaa puuttua tarvittava energia tai itseluottamus uusien teknologioiden kanssa. Jos uudet laitteet olisivat intuitiivisempia ja helpommin ymmärrettävissä, niin tämä voisi auttaa vähentämään väärinkäyttäjien mahdollisuuksia hallita toisten elämää paremman teknisen osaamisen turvin uhkaamalla tai asentamalla esimerkiksi sovelluksia, joiden toimintatapaa uhri ei ymmärrä. Helppokäyttöisyyden ja auditoivan palautteen yhdistelmä voisi tarjota käyttäjälle tai perheväkivallan uhrille vakuuden siitä, ettei kyseinen teknologia hallitse häntä, vaan hän hallitsee teknologian.



Laajempi englanninkielinen blogikirjoitus “Five Technology Design Principles to Combat Domestic Abuse” osoitteessa:

https://www.ibm.com/blogs/policy/design-principles-to-combat-domestic-abuse/