Teknologiateollisuus vastasi Orpon kysymyksiin: Vihreälle kasvulle vauhtia ja osaamisen taso käännettävä nousuun

Tarvitsemme teknologiayrityksille nykyistä kilpailukykyisemmän toimintaympäristön, jotta hyvinvointimme voi kukoistaa jatkossakin. Suomen on oltava jälleen teknologisen edelläkävijyyden maa, joka kannustaa vihreään kasvuun sekä teollisten investointien, uuden liiketoiminnan ja kansainvälisten teknologiayritysten tutkimuskeskusten sijoittumiseen Suomeen.



– Digivihreä kasvu on Suomelle suuri mahdollisuus, ja sitä varten muun muassa TKI-panostusten, luvituksen ja puhtaan sekä kohtuuhintaisen energian saatavuuden on oltava kunnossa, jotta pystymme tekemään vihreästä siirtymästä hyvää liiketoimintaa, sanoo johtaja Matti Mannonen Teknologiateollisuudesta.



Teknologiateollisuus ry vaatii, että julkisen talouden tasapainottamiseksi on käynnistettävä viipymättä rakenneuudistuksiin, menosopeutuksiin ja kasvupanostuksiin perustuva toimenpideohjelma. Tärkeintä tasapainotuksessa on talouskasvun vauhdittaminen.



”Tarvitsemme sekä osaajia että osaamista lisää”



Jotta onnistumme vihreän kasvun edelläkävijänä, on Suomen noustava houkuttelevaksi kasvavan maahanmuuton maaksi, joka osaa vastaanottaa ja kotouttaa monipuolisista taustoista tulevia ammattilaisia. Tarvitsemme Suomeen nykyiseen tasoon verrattuna enemmän kuin tuplaten työmaahanmuuttoa, jos haluamme turvata hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuuden.



– Tarvitsemme sekä osaajia että osaamista lisää. Suomalaisten nuorten aikuisten koulutustaso on jo alhaisempi kuin OECD-maissa keskimäärin. Suomi on houkutteleva investointikohde vain, jos yritykset näkevät, että panostamme koulutukseen pitkäjänteisesti suhdanteesta riippumatta, Mannonen kertoo.



Teknologiateollisuus painottaa, että Suomen on uudistuttava ja pysyttävä monimutkaistuvan maailman tahdissa.





Teknologiateollisuuden kaikki vastaukset ovat median vapaasti hyödynnettävissä.

Teknologiateollisuuden vastaukset löytyvät Teknologiateollisuuden sivuilla julkaistusta artikkelista: https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/teknologiateollisuuden-vastaukset-petteri-orpolle-olennaista-kannustaminen



Lisätietoja:

Johtaja Matti Mannonen (uudistuva teollisuus), 040 544 7047

Johtaja Helena Soimakallio (kestävä kasvu), 040 550 7706