Tekoälyhaaste on saanut liikkeelle jo kymmeniä tuhansia suomalaisia

Reaktorin ja Helsingin yliopiston esittämän tekoälyhaasteen tavoitteena on, että yksi prosentti Suomen väestöstä kouluttautuisi kuluvan vuoden aikana tekoälyn perusteisiin. Haasteen ratkaisemiseksi tarjotaan kaikille avoin, tekoälyn perusteisiin käytännöllisten esimerkkien kautta pureutuva ilmainen Elements of AI -verkkokurssi. 14. toukokuuta avautuvalle kurssille on ilmoittautunut jo yli 20 000 ihmistä ja työntekijöilleen tekoälykoulutusta ovat lupautunut antamaan jo yli 100 organisaatiota, kuten OP, Nordea, Fazer, Elisa, Finnair, Stora Enso ja Kesko. Kahden opintopisteen arvoisen tekoälyn peruskurssin suorittaminen soveltuu kaikille työtilanteesta, toimialasta ja iästä riippumatta.

Risto Siilasmaa, Hanna Hagström ja Teemu Roos kannustavat suomalaisia vastaanottamaan tekoälyhaasteen. Haasteen ratkaisemiseksi Reaktor ja Helsingin yliopisto tarjoavat kaikille avoimen, tekoälyn perusteisiin käytännöllisten esimerkkien kautta pureutuvan ilmaisen Elements of AI -verkkokurssin. Kuva: Aki Rask

Teknologiayritys Reaktorin ja Helsingin yliopiston suunnittelema ja rakentama englanninkielinen kurssi tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella tekoälyn perusteet ilmaiseksi. Elements of AI -verkkokurssin suorittaminen ei vaadi aiempia tekoäly- tai ohjelmointitaitoja, joten se on temmannut mukaansa Suomessa toimivia yrityksiä, organisaatioita ja yksilöitä kaikilta aloilta. Ennen kurssin avausta ennakkoon ilmoittautuneita on jo yli 20 000. “Tekoäly vaikuttaa tulevaisuudessa kaikkien elämään, minkä vuoksi tiedon demokratisointi on tärkeää koko yhteiskunnan kannalta. Yrityksillä ja muilla organisaatioilla onkin elintärkeä rooli ihmisten kannustamisessa ja jatkuvan oppimisen tukemisessa, sillä tekoälyä hyödyntäväksi luettavat nykyratkaisut ovat pääosin eilisiä. Onkin upeaa nähdä, että suomalaiset ovat näin sankoin joukoin lähteneet mukaan. Se antaa lupauksen, että meillä on tulevaisuudessa mahdollisuus olla kansainvälisen tekoäly-osaamisen kärjessä”, sanoo Reaktorin tekoälyliiketoiminnasta vastaava johtaja Hanna Hagström. Helsingin yliopistolla tekoälyyn liittyvät kurssit ovat olleet suosittuja jo kauan. Kiinnostus tekoälyä kohtaan on ylittänyt tiedekuntarajat, joten yliopisto osasi odottaa avoimellekin kurssille suosiota. "Vasta ensi viikolla alkavalle kurssille on rekisteröitynyt odotuksiimmekin nähden aivan valtava määrä osallistujia. Tämän lisäksi kurssin sisällöt jäävät verkkoon vapaasti käytettäviksi ja niitä päivitetään jatkuvasti. Siten ne toivottavasti palvelevat luotettavana tietolähteenä muitakin kuin niitä, jotka suorittavat kurssin kokonaisuudessaan”, sanoo kurssin johtava opettaja, apulaisprofessori Teemu Roos Helsingin yliopistosta. Helsingin yliopiston ja Reaktorin suunnittelema ja toteuttama verkkokurssi on vain yksi tapa vastata tekoälyhaasteeseen ja kouluttautua tekoälyn perusteisiin. Kun tarkasteluun otetaan mukaan myös muut tavat kouluttautua, haasteen arvioidaan koskettavan jo nyt noin 30 000-35 000 ihmistä. Tekoälyn perusteita oppimaan tavoitellaan tämän vuoden aikana 54 000 ihmistä, eli yhtä prosenttia suomalaisista. “Tekoäly on jo nyt yhteiskunnallisesti merkittävä asia ja sen tärkeys korostuu entisestään lähivuosien aikana”, kommentoi tekoälyhaasteen tukija, kansanedustaja Elina Lepomäki ja jatkaa: “Uskon, että meillä suomalaisilla on mahdollisuus kuulua tekoälykehityksen edelläkävijöihin maailmassa, mutta se vaatii entistä laajempaa osaamisen kehittämistä ja koulutusta. Helsingin yliopiston ja Reaktorin yhteishanke on erittäin tervetullut ja sopivan kunnianhimoinen kokeilu.” Muutamia yritysten tekemiä lupauksia tälle vuodelle: 1. Stora Enso on luvannut kouluttaa 1 000 työntekijäänsä 2. Elisa ja Väestörekisterikeskus lupaavat kouluttaa 10 % henkilöstöstään 3. Aktia, Nordea ja Kesko tarjoavat kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden suorittaa Elements of AI -kurssin Reaktor (@reaktornow) #elementsofai #tekoalyhaaste #AIChallenge



Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 henkilön kansainvälinen tiedeyhteisö. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut yhteiskuntaa, sivistystä ja hyvinvointia jo vuodesta 1640.http://helsinki.fi Reaktor on hybridiyritys, joka yhdistää liiketoimintakonsultoinnin ja luovan alan palvelut väkevään teknologiseen huippuosaamiseen. Tekemisemme pohjautuu liiketoiminnan, ihmisen, kulttuurin ja digitaalisuuden ymmärtämiselle.http://reaktor.com

