Tekstisisällöntuotannon verkkopalvelu Scoopify kehittää tekoälyä sekä sisällöntuotannon toiminnanohjausjärjestelmää – ensi vuonna tähdätään ulkomaille

Tekstisisältöjen ostajat ja tuottajat yhdistävä Scoopify laajensi palveluaan mediasisällöistä markkinointiviestintään ja löysi selkeän kysynnän. Ensi vuonna suomalainen ohjelmisto lähtee viemään konseptiaan ulkomaille.

Aiemmin pääosin verkkomedioiden sisällöntuotantoon keskittynyt Scoopify on laajentanut liiketoimintaa erilaisten markkinoinnillisten ja viestinnällisten tekstisisältöjen suuntaan. Kesällä 2019 toteutettuun tuotekehitusrahoitukseen osallistui Business Finlandin lisäksi joukko suomalaisia sijoittajia. Järjestelmän ensimmäinen kaupallinen versio valmistui syksyllä 2020, ja nyt palvelun tilaus- ja asiakasmäärät ovat merkittävässä kasvussa.



"Vaikka palvelun asiakas- ja tilausmäärät ovatkin kasvussa, ja palaute sekä tilaajien että tekijöiden suunnalta on ollut erittäin positiivista, olemme edelleen vahvasti tuotekehitysvaiheessa ja teemme jatkuvasti parannuksia kokonaisuuteen", Scoopifyn toimitusjohtaja ja yksi perustajista Toni Lehmusvaara taustoittaa.



”Nykyinen ohjelmisto palvelee hyvin kertaluonteisissa projekteissa. Asiakkaiden palautteen pohjalta lähdemme jatkokehittämään nykyistä palvelua myös enemmän jatkuvan tekemisen palveluksi. Suuremmille toimijoille rakennamme parhaillaan sisällöntuotannon toiminnanohjausjärjestelmää, joka tarjoaa kattavammin työkaluja kokonaisvaltaiseen sisällöntuotantoon sekä sisäisten ja ulkoisten resurssien tehokkaampaan hallintaan”, Lehmusvaara jatkaa.



Scoopifyn asiakkaina ovat tällä hetkellä monipuolisesti yritykset, jotka tarvitsevat joustavasti sisältöä joko omiin tai asiakkaidensa tarpeisiin.



"Tähän mennessä palvelussa on ollut hyvin kirjava joukko erilaisia asiakkuuksia aina suuremmista pörssiyhtiöistä pienempiin toimijoihin. Muun muassa erilaiset markkinointi- ja viestintätoimistot hankkivat moninaisiin asiakasprojekteihin sisältöjä Scoopifyn kautta, sisältöjä hankitaan myös esimerkiksi verkkokauppojen tuotekuvauksiin ja hakukoneoptimoinnin tarpeisiin. Myös verkkomedioille olemme tuotattaneet runsaasti sisältöjä, jopa runojakin on tilattu Scoopifyn kautta", Lehmusvaara summaa.



Vaikka palvelun pääfokus on tällä hetkellä kotimaan markkinassa, on viennin osuus tällä hetkellä jo noin 30 % yhtiön liikevaihdosta, ja kysyntä kasvaa jatkuvasti.



"Jo nyt lähes kolmannes yrityksen liikevaihdosta muodostuu toimeksiannoista, joissa ulkomainen yritys tarvitsee suomalaista tekstisisältöä tai suomalainen yritys kaipaa sisältöä kansainvälisille markkinoille. Kysynnän johdosta rakennamme parhaillaan Scoopifyn kansainvälistä kokonaisuutta, jolla lähdemme viemään konseptia selkeämmin ulkomaille", toteaa Lehmusvaara.



”Sekä nykyiseen palveluun että tulevaan toiminnanohjausjärjestelmään tullaan kehittämään monipuolisia tekoälyratkaisuja, jotka helpottavat tekstisisältöjen tilaajia luomaan omaa liiketoimintaa tehostavia toimeksiantoja sekä löytämään juuri oikean sisällöntuottajan kulloiseenkin projektiin. Ohjelmistossamme on valtavasti erilaisia datapisteitä, joita automaattiset ratkaisut pystyvät luovasti hyödyntämään”, kertoo Lehmusvaara.