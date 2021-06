Tela: Työeläkevarat kasvoivat 11 miljardia pandemian ja sijoitusympäristön haasteista huolimatta

Telan vlogi: Voiko työeläkerahastojen tuottoja parantaa nostamalla riskitasoa? 21.5.2021 15:41:54 EEST | Tiedote

Voiko suomalaisten työeläkevakuuttajien sijoitustuottoja parantaa nostamalla sijoitusten riskitasoa ja mitä kaikkea se merkitsee? Uudessa Eläke is out there -videoblogissa Telan asiantuntijat Janne Pelkonen ja Kimmo Koivurinne jalkautuvat maastoon tutkimaan ja pohtimaan työeläkealan ajankohtaisia aiheita. Pilottijaksossa Pelkonen ja Koivurinne käsittelevät työeläkerahastojen tuottojen parantamisesta käytävää keskustelua kotimaassa ja maailmalla.