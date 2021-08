Televisiosarjaksi optioitu rikosromaani sukeltaa huumebisneksen ytimeen

Jaa

Joona Keskitalon tänään ilmestyvä Tottelemattomat aloittaa huumekaupan maailmaan sijoittuvan rikosromaanisarjan ja kertomuksen kaveriporukasta, jossa jokaiselle oma etu on paras etu. Vahvaan taustatyöhön perustuva kirjasarja optioitiin jo ennen ensimmäisen osan ilmestymistä kansainvälisen tason tv-draamasarjaksi.

1990-luvun lama-Suomessa kasiluokkalaiset Pete, Max, Jesse ja Jonas pitivät huolen siitä, että Etu-Töölön yläasteella sauhuteltiin enemmän mallua kuin missään muussa helsinkiläisessä koulussa. Pari vuosikymmentä myöhemmin kaverukset kohtaavat jälleen. Petestä on kasvanut riskejä kaihtamaton markkinointiyrittäjä, Maxista kehnosti kitkuttava liikkeenharjoittaja, Jessestä perheellinen bittinikkari ja Jonaksesta työkaverinsa kyykyttämä lakimies.

Kun tämä lyömätön nelikko keksii tuotteistaa huumeet trendikkäiksi hipsterituotteiksi sekä keinot myydä ja jaella niitä tehokkaasti, on uusi bisnes syntynyt. Sen menestys on vähintään yhtä huikea kuin Malluringillä, mutta hasardit jotain aivan muuta.

Tottelemattomat aloittaa rikosromaanisarjan, joka sukeltaa sumeilematta huumebisneksen ytimeen. Joona Keskitalon läpeensä hävytön tarina koukuttaa ja kääntää kaiken ympäri. Siinä ei selvitetä rikosta vaan yritetään selvitä rikoksesta jäämättä kiinni.

Joona Keskitalo (s. 1992) on syntyjään oululainen, varttunut Hämeenlinnassa ja asuu nykyisin perheineen Espoossa. Keskitalon työuraan on mahtunut kaikkea varastohommista urheilijoiden managerointiin ja markkinointiyrityksen tuotekehittelyyn.

Tottelemattomat on samannimisen rikosromaanisarjan ensimmäinen osa ja Joona Keskitalon esikoisteos, johon hän on saanut aiheita ja ideoita lukuisilla matkoillaan kohtaamiensa ihmisten elämästä. Vahvaan taustatyöhön perustuvassa kirjassa huumekauppaa kuvataan varsin realistisesti, ja mukana on julkisuudessa olleista rikostapauksista tuttuja elementtejä kuten bitcoin, Silkkitie ja rikollisten tietoturvapalvelu EncroChat.

381 sivua | Saatavana painettuna kirjana, e- ja äänikirjana