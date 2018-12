Telia Helsinki Data Center – yhdessä rakentamista parhaillaan

Telia Helsinki Data Center on Pohjoismaiden suurin ja modernein avoin datakeskus, joka avattiin Helsinkiin Pitäjänmäelle kesäkuussa 2018. Ulkoapäin yksikertaiselta näyttävä rakennus pitää sisällään monimutkaista ja taidokasta tekniikkaa, jonka valmistumiseen on vaadittu paljon lahjakasta osaamista. Assemblin oli mukana kohteessa toteuttamalla rakennusautomaatio- ja putkiurakan.

- Vahvat referenssit ja tietotaito olivat merkittäviä valintakriteerejä tilaajalla ja tämän kokoluokan kohteeseen meidän osaaminen ja tarjoama sopi loistavasti. Projekti on ollut kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoinen ja haastava, toteaa Assemblinin liiketoimintajohtaja Jukka Jäppinen.

Erittäin haasteellisesta tekniikasta ja aikatauluista huolimatta, kohteen lopputulokseen ollaan erittäin tyytyväisiä. Myös kohteen käyttöönottovaiheessa testausprosessit oli erittäin hyvin suunniteltu ja johdettu.

- Hankkeen sujuvuuteen vaikutti oleellisesti tilaajan tahtotila säilyttää rakentamisessa tekemisen meininki. Kaikkiin tilanteisiin etsittiin aina ratkaisuja kuuntelemalla itse tekijöitä. Päätökset hankkeen eteenpäin viemiseksi pystyttiin tekemään tarvittaessa hyvinkin nopeasti ja yhteinen tahtotila saada hanke valmiiksi aikataulussa, näkyi kaikkien tekemisessä, jatkaa Jäppinen.

Datakeskus on kooltaan yli 34 000 neliömetriä, missä Telia tarjoaa konesali- ja infrastruktuuripalveluja niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin yrityksille. Assemblinin osalta rakennusautomaatiourakka sujui ripeästi huippuosaajien käsissä.

- Yhteistyö tilaajan, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja valvonta-organisaation kanssa oli erittäin toimivaa, ellei yksi parhaista kokemuksistani, kertoo projektin automaatiosta vastannut projektipäällikkö Tapani Siltanen.

Putkiurakan osalta projektin vetovastuussa oli Assemblinin LVI-projektipäällikkö Janne Vähäsalo. Vähäsalo toteaa, että tilaajan projektiorganisaation osaaminen, sekä yhteistyökyky, oli myös hänen mielestä tämän päivän yhdessä tekemistä parhaimmillaan.

- Tällaista kaiken rakentamisen ja yhteistyötoiminnan pitäisi olla. Omien asentajiemme, sekä yhteistyökumppaneidemme onnistuminen näin vaativassa projektissa onnistui todella hyvin, ja tämä näkyi myös testausvaiheessa ja laitos toimii suunnitellusti. Oli hienoa olla mukana toteuttamassa näin mittavaa hanketta, jossa Assemblinin osaaminen projektinhallinnassa ja prosessin toimivuudessa, sekä laadussa oli todella isossa roolissa, kertoo Vähäsalo.

Vesi-, viemäri- ja lämmitysverkoston lisäksi hankkeen erikoispiirteenä oli todella merkittävä jäähdytysverkosto, joka oli kokonaisuudessaan melkein 80 % kohteen kaikista putkitöistä. Näin suuren jäähdytystehon omaavassa verkostossa laatu ja laadunvarmistus olivat todella isossa roolissa ja onnistuimme tässä hienosti.

- Tekniikaltaan ja energiatehokkuudeltaan hanke edustaa osaltaan tämän päivän huippua datasalirakentamisessa, jatkaa Vähäsalo.

Telia Helsinki Data Center on Suomen energiatehokkain konesali, jonka suunniteltu kapasiteetti on 24 megawattia. Datakeskuksessa on erityisesti panostettu ympäristöystävällisyyteen, tietoturvaan ja energiatehokkuuteen. Keskuksessa syntyvä lämpö on tavoitteena kerätä talteen ja hyödyntää energia jatkossa esimerkiksi kaukolämpönä ja lämmittää sillä jopa 20 000 kotia. Telia Helsinki Data Centerille on myönnetty muun muassa LEED, – CEEDA, – ja ISO 14001 –sertifikaatit.

Jutun pääkuva: Telia Finland