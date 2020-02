Tënu Gin valittiin Pohjoismaiden parhaaksi giniksi

Tënu Gin on valittu pohjoismaiden parhaaksi giniksi Uisge 2020 festivaalin yhteydessä. Raati koostui 40 juoma-alan ammattilaisesta.

Palkinnon vastaanotti Antto Melasniemi, toinen Tënu Ginin kehittäjistä.

Melasniemi kertoo voiton olevan yllätys, ei sen vuoksi etteikö pitäisi Tënu Giniä pohjoismaiden parhaana, vaan siitä johtuen ettei Tënu-tuotemerkin omistava Tenu Ventures Oy ollut ilmoittanut ginejään kilpailuun.



Melasniemi sanoo olevansa tyytyväinen valintaan pohjoismaiden parhaaksi giniksi: “Tënu Gin ei ole aiemmin ollut mukana kilpailuissa, sokkomaistelun tulos vastasi näkemystämme tuotteen laadusta. Tarkoituksenamme on kehittää eri tahojen kanssa ideoita ilman ennalta määrättyjä rajoja tai ennakkoluuloja. Seuraavan, Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen projektin yksityiskohtia voimme toivottavasti valottaa jo syksyn aikana.”



Tënu Gin kehitettiin alunperin Lontoossa toimineeseen pop-up ravintolaan vuonna 2014. Projektin takana ovat taiteilijat Klaus Haapaniemi ja Antto Melasniemi. Nykyään Tënu Gin päämarkkinat ovat Aasiassa, erityisesti Japanissa ja Singaporessa. Tuotteen ainutlaatuisuus kiehtoo laatutietoisia kuluttajia ulkomailla,“Niin makunsa kuin ulkoasunsa puolesta Tënu on hyvä esimerkki siitä, että pohjoismaisuus on muutakin kuin pelkistämistä ja yksinkertaisuutta.” kertoo Klaus Haapaniemi



Tënu Gin - Forest Blend 47% on saatavilla n. 60 Alkon lisäksi lentokentältä ja korkealuokkaisista ravintoloista ja baareista Suomessa ja maailmalta. Tënu Giniä on tarjolla mm. Singaporen Manhattan baarissa joka on valittu maailman kolmen parhaan baarin joukkoon.



Antto Melasniemen ravintoloita Helsingissä ovat mm. Ateljé Finne, Putte's Bar & Pizza, Pontus ja Jackie, kansainvälisesti aktiivinen kulttuurin moniammattilainen vaikuttaa lukuisissa projekteissa erityisesti gastronomian saralla. Kaikissa hänen ravintoloissaan tarjoillaan myös Tënu Giniä.



Klaus Haapaniemen jälki on tuttua kotimaassa mm. Iittalan Taika-astioista ja Ovela Kettu -oopperan puvustuksesta, nykyisin Berliinissä vaikuttava Haapaniemi on ollut näyttävästi esillä mm. Tokion korkeimmalle rankatussa LVMH:n osaomistamassa ostoskeskuksessa Ginza Sixissä, jonka valikoimiin kuuluu luonnollisesti myös Tënu Gin.