Teollisuuden osaajapula syvenee – SOL Henkilöstöpalvelut Oy vahvistaa toimintaansa ostamalla Nordic Henkilöstöpalvelut Oy:n

Nordic Henkilöstöpalvelut on Pirkanmaalla vuonna 2003 perustettu perheyritys, joka tunnetaan vahvasta teollisuuden alan osaamisesta, suorarekrytoinneista, hyvästä asiakaspalvelusta ja toimintavarmuudesta. Yritys palvelee vuositasolla noin 200 asiakasta ja oman alansa osaajia yrityksellä on noin 1000. Vuonna 2021 yrityksen liikevaihto tulee ylittämään 14 miljoonaa euroa. Yritys on vahva toimija Pirkanmaan, Keski-Suomen, Uudenmaan ja Turun alueella.

– Teollisuus toimialana on suhdanneherkkää ja henkilöstövuokraus tarjoaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuden kasvaa koronan jälkeen avautuvassa markkinassa.

Nordic Henkilöstöpalveluilla on vahva teollisuuden toimialaosaaminen ja yritys on erittäin arvostettu. Arvostamme, että saamme joukkoomme osaavaa henkilöstöä, joka ymmärtää ja tuntee teollisuuden prosessit ja osaamisvaatimukset, SOL Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Olkkola iloitsee.

Yrityskaupan myötä Nordicin toiminta jatkuu entiseen tapaan.

– Olemme iloisia, että yrityskaupassa perheyrittämisen arvot kohtasivat toisensa. Uusi kokonaisuus avaa meille uusia resursseja, ja samalla me tuomme SOLiin mukanamme paljon osaamista sekä hyviä toimintatapoja ja -malleja, toimitusjohtaja Toni Asikainen Nordic Henkilöstöpalvelusta sanoo.

Yrityskauppa osa strategista kasvua

Viime vuosina SOL Henkilöstöpalvelut Oy on kasvanut vahvasti keskittyen teollisuuden ja rakennusalan henkilöstövuokraukseen. SOL Logistiikkapalvelut Oy on yksi logistiikka-alan suurimmista toimijoista.

- Yrityskauppa on strategiamme mukainen askel, joka tukee kasvuvauhtiamme ja vahvistaa asemaamme henkilöstöpalvelualla. Arvostamme suuresti Nordicin laaja-alaista osaamista ja alalle vihkiytymistä. Henkilöstövuokraus toimialana on kasvava ja yksi ratkaisu työnmurrokseen. Osaavan henkilön resurssoinnissa toimialatuntemus on erittäin tärkeää. Nordicin pitkät työsuhteet kertovat kokemuksesta ja alalle sitoutumisesta, kertoo Olkkola tyytyväisenä.