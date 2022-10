Teollisuus mukana energiatalkoissa: Vuosien työ energiatehokkuuden parantamiseksi auttaa ensi talvena 

– Tehokkain yksittäinen tapa vaikuttaa energian riittävyyteen ja hintatasoon on sen mahdollisimman tehokas käyttö, painottaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Energiateollisuuden tuoreista sähkönkulutusluvuista näkyy, että teollisuuden sähkönkulutus on ollut koko vuoden 2022 laskusuunnassa. Teollisuudessa tehokkaaseen energiankäyttöön on kiinnitetty huomiota jo pitkään, ja energiatehokkuus on osa alan vastuullisuustyötä. Vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen on tehnyt yli 300 teollisuusyritystä. Viiden viime vuoden aikana (vuoden 2021 loppuun mennessä) näissä yrityksissä on tehty lähes 3000 energiatehokkuutta parantavaa toimenpidettä, joiden ansiosta teollisuusyrityksissä säästyy energiaa vuosittain yhteensä 6,5 terawattituntia. Määrä vastaa lähes 330 000 sähkölämmitteisen pientalon koko vuoden energiankulutusta.

– Teollisuus on tehokas energiajärjestelmän sääntelijä tarjoamalla myös merkittävästi kysyntäjoustoa silloin, kun sähkön hinta nousee korkealle. Tämä on arvokasta kaikkien sähkönkäyttäjien ja koko sähköjärjestelmän kannalta, Leskelä tähdentää.

”Edessämme on hyvin poikkeuksellinen talvi”

– Meillä on edessämme hyvin poikkeuksellinen talvi, jolloin jokaisen suomalaisen – niin yrityksen kuin yksityishenkilön – ponnistelua tarvitaan. Energiatehokkuuden parantaminen, kulutushuippujen tasaaminen ja erilaiset energian säästötoimet ovat avainasemassa tulevasta talvesta selviämisessä, sanoo Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle.

Helteen mukaan on kuitenkin pyrittävä välttämään sitä, että ”säästäminen” johtaa tuotannon vähenemiseen eli tehtaiden sulkemiseen ja työntekijöiden lomauttamisiin.

– Sellainen talvi ei tekisi hyvää Suomen kansantaloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille, hän muistuttaa.

Esimerkiksi valimoteollisuudessa kulutushuippuja on jo ryhdytty tasaamaan siirtämällä tuotantoa yövuoroihin.

Useat kemianteollisuuden yritykset siirtäneet tuotantoa yöaikaan

– Myös kemianteollisuuden yritykset ovat jo siirtäneet tuotantoaan yön tunneille tai harkinneet sitä, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Kemianteollisuus on tehnyt pitkäjänteistä energiatehokkuustyötä jo vuosikymmeniä. Vuodesta 1995 tuotantoon suhteutettu energiankulutus on vähentynyt 20 prosenttia, osana jäsenyritysten omaehtoista Responsible Care -vastuullisuusohjelmaa.

– Alan yritykset tekevät jatkuvasti töitä löytääkseen uusia keinoja toimintansa tehostamiseksi. Tätä vastuullisuustyötä tehdään kaikenkokoisissa yrityksissä, isompina ja pienempinä tekoina, Aalto kertoo.

Esimerkiksi Kiilto ottaa talteen liimanvalmistuksessa syntyvän lämpöenergian uuden lämpöpumppujärjestelmän avulla. Hukkalämmöllä lämmitetään tehdaskiinteistöjä. Porvoon Kilpilahden alueella toimiva Borealis suunnittelee parhaillaan ajastavansa muovituotannon laitteitaan käynnistymään yöaikaan, millä tasoitettaisiin kulutushuippuja jatkossa.

Metsäteollisuudessa energiatehokkuuden parantaminen arkipäivää

Metsäteollisuuden yritykset ovat erittäin kattavasti mukana vapaaehtoisissa Motivan energiatehokkuussopimuksissa ja -seurannassa. Käynnissä olevalla sopimuskaudella entistä parempaa energiatehokkuutta tavoittelee 31 metsäteollisuuden yritystä kaikkiaan 120 eri toimipaikalla.

– Metsäteollisuuden tehtailla on jo vuosikymmeniä tehty työtä ja investoitu energiatehokkuuden parantamiseksi, mistä on hyötyä nykyisessä vaikeassa tilanteessa. Tehdyt energiankäytön tehostamistoimet sekä irtautuminen fossiilisista polttoaineista tuovat toimialalle kilpailuetua sekä auttavat meneillään olevissa energiansäästötoimissa. Työ jatkuu ja energiatehokkuuden parantaminen on jatkossakin arkipäivää metsäteollisuuden tehtailla, sanoo Metsäteollisuus ry:n johtaja Jyrki Peisa.

