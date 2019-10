Teollisuusseura, Urheiluhalliyhdistys ja kauppakamari tukevat lahtelaisnuorten hyvinvointia

Lahden Teollisuusseura, Hämeen kauppakamari ja Lahden Urheiluhalliyhdistys ry sekä Urheiluhalliyhdistykseen kuuluvat 13 jäsenurheiluseuraa haluavat tukea lahtelaisnuorten hyvinvointia panostamalla huumeiden käytön vastaiseen työhön Lahdessa. Toimijat aloittavat yhteistyön entisen huippujääkiekkoilija Marko Jantusen kanssa ja hänen avullaan nuorille tarjotaan tietoa huumeiden käytön vaaroista. Alueen toimijat pitävät tärkeänä, että jo peruskouluikäiset saavat riittävästi tietoa riskitekijöistä, jolloin voidaan myös ennaltaehkäistä huumeiden käytön aloittaminen.

Lahden kaupungin huumetilanne on vakava ja Lahti on tilastojen mukaan yksi maamme synkimmistä huumeidenkäyttöalueista. Tämä negatiivinen tilanne vaikuttaa alueen nuorten työllistymiseen ja tulevaisuuteen. Toimijat haluavat olla mukana tukemassa Lahden kaupunkia ja lahtelaisia huumeidenkäytön vastaisessa taistelussa ja pitävät tärkeänä, että jo peruskouluikäiset nuoret saavat riittävästi tietoa huumeiden käytön vaaroista.

Teollisuusseura, kauppakamari ja Urheiluhalliyhdistys jäsenurheiluseuroineen tarjoavat Marko Jantusen luennot Lahdessa yläkouluissa ja lukioissa opiskeleville nuorille. Lahtelaistaustainen Jantunen on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Hänen omakohtaisia kokemuksiaan sekä joukkueurheilun huipulle nousemisesta että päihderiippuvuuden mukanaan tuomasta elämänhallinnan menetyksestä on kuullut jo 65 000 ihmistä. Toimijat uskovat, että kotikaupungissaan tunnetun urheilijan kertomus on omiaan herättelemään nuorten ajatuksia oikeista valinnoista elämässä.

Toimijat vastaavat kustannuksista ja Marko Jantunen sopii koulujen kanssa luentojen ajankohdat. Tavoitteena on kiertää koulut lukuvuoden 2019-2020 aikana.

Luennot on tarkoitus toteuttaa seuraavissa kouluissa: Ahtialan, Kivimaan, Kukkasen, Kärpäsen, Launeen, Mukkulan, Salpausselän ja Tiirismaan peruskoulujen yläkoululaisille sekä Kannaksen, Lahden lyseon, Tiirismaan lukiolaisille ja Nastopolissa opiskeleville lukiolaisille sekä yksityisistä kouluista Lahden yhteiskoulussa.