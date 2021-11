Teollisuusyritykset 5G-etumatkalle − korkeakoulujen hanke ratkoo teknologiahaasteita koneiden välisissä langattomissa yhteyksissä

TAMKin tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän tai siirtohaun kautta? Haku päättyy 15.10.2021 8.10.2021 08:19:29 EEST | Tiedote

Tampereen ammattikorkeakoulun syksyn 2021 avoimen väylän haussa on monipuolinen koulutustarjonta ja hakukohteita on yhteensä 38. Avoimen väylän haku on alkanut 1.10.2021 ja päättyy 15.10.2021 klo 15.00.