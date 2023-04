Terapiat etulinjaan -toimintamalli otetaan käyttöön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen terveysasemilla vaiheittain

Terapianavigaattori apuna hoidon tarpeen arvioinnissa

Terapianavigaattori on kehitetty osana Terapiat etulinjaan -hoitomallia ja sitä käytetään osana terveydenhuollon hoidon tarpeen arviota jo monilla alueilla Suomessa. Terapiat etulinjaan -toimintamallissa parannetaan perustason mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja prosesseja yhteistyössä hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden kanssa. Toimintamalli on osa kansallista mielenterveysstrategiaa ja sote-uudistuksen tukea, ja se mahdollistaa terapiatakuun toteuttamisen hyvinvointialueilla.

Terapianavigaattori on verkkokysely, jota käytetään pohjana hoidon tarpeen arvion tekemisessä. Kysely koostuu anonyymeistä monivalintakysymyksistä, oirekyselyistä ja lyhyistä avoimista tekstikentistä. Kysymykset kartoittavat oireiden ja ongelmien luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita. Vastaaja saa kyselyn päätyttyä koodin, jonka avulla ammattilainen voi nähdä vastaukset kuukauden ajan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella terapianavigaattori on tällä hetkellä käytössä osassa mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimisteissä.

”Kysely auttaa asiakkaita jäsentämään ajatuksia omasta tilanteestaan, jolloin omaa vointia on helpompi käydä läpi myös ammattilaisen kanssa. Asiakkaiden palaute navigaattorista on ollut suurelta osin kiittävää” sanoo palveluesimies Marjo Eteläpää Espoo-Kauniaisten mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Terapianavigaattori ja ohjattu omahoito käyttöön myös terveysasemille

Terapianavigaattorin käyttö laajenee huhtikuussa myös terveysasemille. Ensimmäisenä palvelun ottavat käyttöön Lohjan, Karkkilan ja Vihdin terveysasemat 17.4.2023.

”Jos vastaanotolla tulee puheeksi mielenterveysongelmat, ohjaamme asiakkaan täyttämään Terapianavigaattorin. Vastaukset käydään lävitse yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa muutaman päivän kuluttua ja tulosten perusteella mietitään jatkohoitoa.” kertoo projektipäällikkö Petri Luomaa. ”Terapianavigaattori voidaan ohjata täyttämään myös ajanvarauspuhelun yhteydessä, jos mielenterveysaihe nousee esiin jo puhelun aikana.”

Terapianavigaattori kokoaa vastauksia valmiiksi, jolloin terveysasemien ammattilaisten on helpompi tunnistaa, millaisia hoitotarpeita henkilöillä on. Monesti avuksi riittää ohjattu omahoito, jossa Mielenterveystalon materiaaleja hyödynnetään yhdessä hoitotapaamisten kanssa. Tarvittaessa henkilö ohjataan eteenpäin esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai erikoissairaanhoitoon. Tavoitteena on, että asiakas saa tuen mielenterveys- ja päihdeongelmiin siellä, missä hän asioi, eikä häntä turhaan pompotella eri palvelujen välillä.

Terapianavigaattori otetaan käyttöön kaikissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksiköissä vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on, että se olisi käytössä kaikilla terveysasemilla vuoden 2024 loppuun mennessä.

