Teräspalveluyhtiö Feon ostaa uusikaupunkilaisen AluSteelin - "Kauppa piristää koko alaa"

Feon Oy on vuonna 2016 perustettu suomalainen teräspalveluyhtiö, jonka tavoitteena on digitalisoida teräsalaa palvelu kerrallaan. Feonin asiakkaita ovat kone- ja laitevalmistuksen sekä teräsrakentamisen ammattilaiset. Feonin omistaa vakavarainen suomalainen perheyhtiö Onvest Oy. Feonilla on pääkonttori Helsingin Vallilassa, myyntipisteet 7 paikkakunnalla sekä teräspalvelu- ja logistiikkakeskus Hattulassa. Feonin liikevaihto vuonna 2019 oli 70 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää Suomessa noin 90 henkilöä.www.feon.fi



AluSteel on vakio- ja määrämittaisten terästen tukkukauppaan sekä niiden jatkojalostukseen erikoistunut yritys. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Uudenkaupungin satamassa. AluSteel työllistää noin 50 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli 24 miljoonaa euroa. www.alusteel.fi