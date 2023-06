Terhi Kuusiston romaanissa isä jää henkiin, oma isä ei jäänyt

Terhi Kuusiston juuri ilmestyneen romaanin Mehiläisten kaupungit yksi päähenkilöistä on hyönteistutkija, joka palaa Saksasta Helsinkiin pitääkseen viimeisen isälleen antamansa lupauksen. Romaanin kirjoittamisen syntyhistoria on erikoinen ja on samalla Kuusiston kunnianosoitus tämän hiljattain kuolleelle isälle, joka sairastui harvinaiseen autoimmuunisairauteen, jättisolumyokardiittiin.

Jättisolumyokardiitti tuhoaa sydämen, eikä parantavaa hoitoa ollut ainakaan vielä vuonna 2014. Kuusiston isälle tehtiin sydänsiirto. Hän kuoli vuonna 2021 – syöpään, sillä hänen siirtosydämensä toimi moitteettomasti loppuun asti.

"Isäni kannusti minua aina kirjoittamaan, ja muutama vuosi sitten hän yllätti minut tuomalla minulle sairaskertomuksensa. Hän ehdotti, että kirjoittaisin kirjan hänen tarinastaan. Kirjoitin parhaillaan käsikirjoitusta, jossa tarinallisuus ja ihmisten itsestään kertomat elämäntarinat ovat keskeisessä osassa, ja tuntui hämmästyttävältä, että isä oli siitä tietämättä tullut tarjoamaan minulle omaa tarinaansa. Hän teki minulle useita tunteja äänityksiä, joissa kertoi sairastumisestaan ja toipumisestaan ja antoi käyttööni myös kaikki hoitoonsa liittyvät paperit. Moderni lääketiede oli hänen suuri intohimonsa, ja hänestä oli tullut lääketieteen saavutusten ruumiillistuma", Terhi Kuusisto kertoo.

Romaanissa on kaksikin eri isää, ja heistä toinen, enemmän Kuusiston isää muistuttava, jää henkiin. Kuusisto viimeisteli romaaninsa Mehiläisten kaupungit isän muisto mielessä.

Terhi Kuusisto (s. 1973) on Helsingissä asuva suomentaja ja kirjailija. Hän on suomentanut viimeksi ensi viikolla julkaistavan Monica Heiseyn romaanin No siis tosi hyvää. Muihin suomennoksiin lukeutuu suosittu Taikuuden talo -lastenkirjasarja.

Terhi Kuusisto: Mehiläisten kaupungit

Romaani, Aula & Co 2023