Terkkuja pentulaatikosta -kampanja kannustaa vastuulliseen koiranhankintaan

Korona-aika on lisännyt koiranpentujen kysyntää. Kennelliiton Terkkuja pentulaatikosta -kampanja kannustaa hankkimaan koiranpennun vastuulliselta kasvattajalta, jonka pentujen kasvuoloihin ja emään pennunostaja pääsee tutustumaan kunnolla.

- On tärkeää tietää mahdollisimman paljon koiranpennun alkuperästä. Kasvattajan pentulaatikolla pennunostaja näkee itse, mistä pentu tulee, ja millainen se on, painottaa Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitinen.

Terkkuja pentulaatikosta -kampanja ohjaa hakemaan Kennelliiton hankikoira.fi-sivuilta tietoa kasvattajilla tarjolla olevista pentueista. Tätä kautta pääsee myös eri koirarotujen yhdistysten verkkosivuille, joilta löytyy lisää tietoa eri koiraroduista ja kasvattajista. Kampanjan ilmoituksia nähdään kesän aikana verkkokaupoissa, joissa on kaupan lemmikkieläimiä.

Kampanjassa pääsee seuraamaan pienten pikinokkien kasvua

Kennelliiton YouTube-kanavalla pääsee touko-kesäkuussa seuraamaan Höyheneukon kennelin neljän suloisen suomenpystykorvapennun kasvua luovutusikäisiksi. Kasvattaja Heidi Lahtinen kertoo pentueesta ja koirankasvatuksesta Kennelliiton blogissa, ja antaa samalla vinkkejä koiranpennun hankkijalle.

Kennelliiton toiminnan piirissä on noin 12 000 koirankasvattajaa, joista aktiivisia on noin 3 000-4 000. Suuri osa suomalaisesta kasvatustyöstä, kuten Höyheneukon kennelissäkin, on pienimuotoista.

Koiranpennun hankintaa suunnittelevan kannattaa harkita todella tarkkaan, mistä koiran hankkii. Kasvaneen pentujen kysynnän myötä vaarana on, että kysyntää vastaamaan syntyy pentutehtailua.

Pennun nopea saatavuus voi kostautua myöhemmin, jos se osoittautuu huonoissa oloissa kasvaneeksi. Pentua kannattaa varautua odottamaan pidempäänkin, niin tietää, mitä saa.

- Kun pentu on hankittu vastuulliselta kasvattajalta, on sen vanhempien ja sukulaisten taustat tiedossa. Kasvattaja myös neuvoo ja auttaa pennun hoitoon ja kouluttamiseen liittyvissä asioissa. Parhaimmillaan kasvattajalta saa tuen koko koiran elinajaksi, neuvoo Suomen Koirankasvattajat ry:n puheenjohtaja Vesa Lehtonen.

Hyvää elämää koiran kanssa -podcasteista tukea koiran hankintaan

Osa kampanjaa ovat Kennelliiton Hyvää elämää koiran kanssa -podcastit, joista ensimmäinen julkaistiin huhtikuussa Koiranpäivänä. Sarjassa julkaistaan kaikkiaan kuusi podcastia joka toinen viikko. Lisäksi julkaistaan kaksi podcastia yhteistyössä Lily Talks’in kanssa.

Podcasteissa toimittaja Leena Seppinen jututtaa eri asiantuntijoita koiran hankintaan, hoitoon, koulutukseen, koiran kanssa harrastamiseen sekä muun muassa eri koirarotuihin ja koirien kasvatuksen liittyvistä asioista. Haastateltavina on koirien käyttäytymisen tutkijoita, kouluttajia ja muita koira-alan asiantuntijoita.